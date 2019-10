Centro de Excelência Atheneu Sergipense será entregue nesta quinta

23/10/19 - 16:52:39

Nesta quinta-feira (24), no dia da Sergipanidade, o mais tradicional colégio da rede pública de Sergipe completa 149 anos de fundado. Para celebrar esta data, o governo de Sergipe entregará, às 9h, à população o Centro de Excelência Atheneu Sergipense totalmente modernizado e ampliado.

Foram investidos R$ 9.352.302,00 em uma área de 12.215,00m², contando com 6.854,00 m² de área construída, com modernas e climatizadas 25 salas de aula, seis salas para laboratórios com duas salas de informática, laboratórios de química, física, biologia e linguagens, refeitórios, salas do grêmio estudantil, além de áreas de lazer externas e internas, e dos espaços destinados às salas de multimídia e comitê pedagógico.