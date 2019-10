Classe Médica sergipana prestigia 3º Jantar Dançante promovido pela Somese

23/10/19 - 09:25:08

Em sua 3ª edição, o Jantar Dançante da classe médica sergipana, promovido pela Sociedade Médica de Sergipe (Somese) na última sexta-feira, 18, no Iate Clube de Aracaju foi um importante momento de congraçamento dos médicos que aproveitaram para comemorar junto com seus familiares o Dia do Médico. A festa de gala reuniu profissionais das mais diversas espacialidades e parceiros que apoiaram o evento.

O diferencial desse ano foi homenagear um médico ainda em vida que levou o nome ‘Comenda Dr. Francisco Guimarães Rollemberg’. Na oportunidade, 40 médicos que se destacam pela dedicação e amor com que desempenham suas funções e seis amigos da Somese foram homenageados e agraciados com a medalha.

Os convidados se divertiram a valer e desfrutaram de um jantar especial all inclusive e de primeira qualidade, assinado pelo chef de David Britto que tem vasta experiência em eventos e que atua com excelência no mercado gastronômico há 19 anos e dançaram ao som da Orquestra Super Oara, de Pernambuco com mais de 60 anos de trajetória.

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, agradeceu os colegas médicos e seus familiares por prestigiarem a festa, e sobretudo, homenageá-los com a Comenda Dr. Francisco Guimarães Rollemberg. “O Jantar Dançante é um momento de congraçamento e alegria da classe médica sergipana e nesse ano resolvemos homenagear um médico ainda em vida como o Dr. Francisco Guimarães Rollemberg que é um exemplo de pessoa e profissional”, explicou Dr. Aderval.

De acordo com o homenageado da edição, Dr. Francisco Guimarães Rollemberg, se sente profundamente emocionado, haja vista que é um médico que completa 60 anos de formado. “Nesse tempo de estrada e de caminhada na profissão médica, que é a coisa mais importante da minha vida, vejo a quebra de paradigmas em se homenagear um médico ainda em vida. É possível sentir que a sua vida está valendo a pena”, enfatizou Dr. Francisco.

A 1ª secretária da Associação Médica Brasileira (AMB), Dra. Carmita Abdo, comentou da sua felicidade de estar em Aracaju, representando seu presidente. “Os médicos merecem comemorar com os colegas o dia do médico e, para mim, é um motivo de muito orgulho e muita satisfação que venho representando à AMB. Achei brilhante homenagear um médico ainda em vida, enquanto pode usufruir desse momento e perceber o quão querido e reconhecido é pela sociedade”, destacou Dra. Carmita.

Para o presidente da Academia Sergipana de Letras (ASL), José Anderson Nascimento, que também foi um dos homenageados, esse reconhecimento dos médicos é um momento muito importante. “Parabenizo a Somese e os médicos pelo seu dia e, em especial, por essa homenagem que recebi com a Comenda Francisco Guimarães Rollemberg, um médico humanista e uma das pessoas mais destacadas da sociedade e que tem uma trajetória de vida gravada pela sua grande atuação”, pontuou Anderson.

Um dos 40 médicos homenageados, Dr. Roque Pacheco de Almeida, sentiu-se muito feliz e honrado pela homenagem da Somese. “Para mim, receber a Comenda Dr. Francisco Guimarães Rollemberg é uma satisfação imensa e engrandece a medicina no Estado de Sergipe e a todos os colegas que lutam no dia a dia para salvar vidas e acolher os pacientes e familiares de maneira digna”, comentou Dr. Roque.

Matéria: Ascom Somese

Foto: Leonardo Vilas Boas