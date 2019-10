CRIANÇA COM POUCO MAIS DE DOIS ANOS MORRE AFOGADA EM TANQUE DE ITABAIANINHA

23/10/19 - 06:15:22

Uma tragédia. Assim está sendo considerado a morte de uma criança com apenas 2 anos e 8 meses, após se afogar nesta terça-feira (22) em um tanque no Povoado Riacho Seco, no município de Itabaianinha.

As informações são de que a criança estaria brincando no quintal da residência e quando os pais o procuraram o encontraram no tanque.

A criança chegou a ser socorrida e levada para unidade hospitalar, mas já chegou ao hospital sem vida.