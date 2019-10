DEPCA PRENDE HOMEM PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM ARACAJU

23/10/19 - 17:07:00

Na tarde desta quarta-feira (23), equipe da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) prendeu o bairro Suíça , zona sul de Aracaju, Leonardo Batista da Conceição, 50 anos, suspeito pela prática de tráfico de entorpecentes.

Segundo informações do delegado Valter Simas, os agentes realizavam diligências nas imediações quando visualizaram o suspeito aparentando estar a esconder algo sob as vestes, oportunidade em que foi feita uma revista pessoal e no ato foi encontrado um tablete de maconha prensada, uma balança de precisão, além de um aparelho celular.

O suspeito foi encaminhado às dependências da Central de Flagrantes e irá responder pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. O suspeito será encaminhado para a audiência de custódia, onde será decidido se responderá pelo crime preso ou em liberdade.