DEPUTADO COBRA MAIS POLICIAMENTO E SEGURANÇA PARA CIDADES DO INTERIOR

23/10/19 - 05:25:26

O deputado Georgeo Passos (Cidadania), usou a tribuna da Assembleia Legislativa, para mais uma vez cobrar do Governo mais segurança para as cidades de Ribeirópolis e Frei Paulo. O parlamentar afirmou que o roubo do gado voltou a acontecer nas cidades do Agreste Sergipano.

“Recebi uma mensagem de um proprietário rural onde ele mostrava o estado em que encontrou sua fazenda neste final de semana. Os meliantes entram nas fazendas, levam a reses até o curral e fazem o abate ali mesmo, levando a carne e deixando a cabeça, o couro e a barrigada para os produtores rurais.”

Georgeo pediu que a Secretaria de Segurança Pública elaborasse uma estratégia de combate a essa prática de roubo de gado na região. Ele disse que outros municípios do Agreste também estão sendo prejudicados com a volta desse tipo de crime.

“O que nós queremos é um trabalho conjunto das polícias militar e civil para combater essa prática. Que eles reforcem o policiamento nesta região e prendam logo essas pessoas. Nossos produtores rurais já estão preocupados com o aumento desse tipo de crime e não podem arcar com esses prejuízos”.

Georgeo alertou que a volta do roubo de gado em Sergipe não é somente uma questão de segurança pública, mas também de saúde pública. “Essa carne que é roubada certamente vai ser vendida nas feiras livres de Sergipe e esse problema passa a ser também uma questão de saúde pública”.

Fonte e foto assessoria