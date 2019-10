Governo oferta cursos para mulheres, cadastro de emprego e emissão de CT

Ação foi realizada no bairro 17 de Março e continua nesta quarta, no Espaço Cuidar do Santa Maria

Uma ação integrada das diretorias de Assistência Social e de Trabalho e Renda da secretaria de Estado da Inclusão (Seit) reuniu, nesta terça-feira (22), o público formado por beneficiários do programa Aluguel Social da região do 17 de março, em torno de serviços ofertados pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Além da emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e do cadastro no Sistema Nacional de Emprego (SINE) para intermediação de mão de obra, foram disponibilizadas 60 vagas exclusivas para mulheres em cursos de vendas e auxiliar administrativo. Nesta quarta-feira (23), a partir de 09h, ação será repetida no Espaço Cuidar do bairro Santa Maria, mesmo lugar onde as aulas dos cursos terão início, na quinta-feira (24).

Segundo a secretária de Estado da Inclusão Social, Lêda Couto, a ação é uma das formas de a Seit cumprir o seu papel junto à comunidade. “O aluguel social é um beneficio transitório concedido a pessoas em situação de vulnerabilidade, que precisam efetivamente de oportunidades para melhorar sua condição. A oferta de capacitações e possibilidades de acesso a seleções de emprego visam justamente criar alternativas para promover a inclusão pela renda desse público. Pretendemos seguir fazendo ações desse tipo, e articulando ações intersetoriais para beneficiar os nossos públicos prioritários”, enfatizou.

O diretor para Políticas de Trabalho e Renda da Seit, Diego Matos, enfatizou que a ideia é justamente que a iniciativa se torne periódica. “Queremos levar os serviços do NAT, cada vez mais, às localidades mais necessitadas. A partir do cadastro de cada pessoa realiza neste banco, o sistema faz a compatibilização do perfil do candidato com as vagas de emprego disponíveis e, havendo compatibilidade, o NAT emite carta de encaminhamento para que a pessoa se dirija à empresa e participe da seleção”, explicou.

Segundo o líder do movimento Luta Por Moradia (Santa Maria), Maurício dos Santos, a ação é fruto de uma solicitação dos movimentos sociais, prontamente atendido pelo governo de Sergipe. “Pedimos à secretária Lêda Couto e ela, com grande coração e disponibilidade, atendeu nosso pedido. Estamos aqui realizando um desejo antigo, porque beneficia pessoas das ocupações cadastradas no aluguel social do estado. Nós pedimos uma oportunidade de trabalho, de curso, porque ação social não é só aluguel social, abrange muito mais, e o NAT está nos dando esse apoio, com esses serviços ofertados hoje”, explicou.

Marta Andrade, diretora do Núcleo de Mulheres da Federação de Conselhos de Segurança de Sergipe, destacou a importância dos cursos para o publico feminino. “Nós sabemos que as pessoas precisam mais de atenção, e nós parabenizamos a Seit por dar essa oportunidade que essas pessoas precisam, pois além de moradia, elas precisam de dignidade. Então é realmente um trabalho muito importante que o NAT está fazendo aqui hoje, com os movimentos, com as pessoas que estão cadastradas no auxílio moradia. Nosso bairro precisa muito dessa oportunidade. Além disso, a ideia de disponibilizar todas as vagas dos cursos para as mulheres trará um incentivo e diferencial na vida das beneficiárias”, afirmou.

A moradora do bairro Santa Maria, Cristiane de Jesus Barros, é uma das mulheres que ficaram interessadas. Ela celebrou a iniciativa. “Eu fiquei sabendo da ação através de um grupo de notícias que seriam ofertados alguns serviços, alguns deles voltados somente para mulheres. Fiz meu cadastro para ver se consigo alguma vaga de trabalho, pois é uma iniciativa muito importante para quem está desempregada, como eu”, pontuou Cristiane.

Além da questão do desemprego, que assola parte da população, há também a preocupação com a capacitação para ajudar a conseguir melhores oportunidades. “Fiz minha inscrição no curso de vendas porque estou desempregada e desejo trabalhar nessa área. Eu acho muito importante que tenhamos essa oportunidade que está sendo ofertada aqui hoje para nós, porque os cursos também ajudam muito na hora de conseguir um trabalho. Ter conhecimento faz toda diferença na hora de buscar por oportunidades”, concluiu Joice Oliveira, integrante do movimento Luta por Moradia.

