IFS apresentará suas atividades na Praça General Valadão em Aracaju

23/10/19 - 13:45:45

Sociedade sergipana está convidada a conhecer o universo da instituição no dia 23 de outubro, por meio de evento que faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) convida toda a comunidade a comparecer na próxima quarta-feira, 23 de outubro, a partir das 14h, na Praça General Valadão, no centro de Aracaju, para o evento “IFS vai À praça”. Na ocasião, a instituição estará com diversos estandes para apresentar seus campi e suas atuações no ensino, na pesquisa e na extensão, além de projetos de seus parceiros.

Os participantes também poderão participar de mostras de vídeos no cinema do Centro Cultural de Aracaju, localizado na própria Praça General Valadão. O objetivo desse encontro é promover uma aproximação maior entre o IFS e a sociedade sergipana, apresentando seus cursos, prestando contas do investimento público na educação federal e promovendo a divulgação científica.

SNCT

O evento na praça faz parte de uma programação ainda maior: A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que ocorre anualmente no IFS e, em 2019, será entre os dias 21 e 25 de outubro e conta com sete eventos acadêmicos. Para este ano, a organização traz o tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, que se relaciona com pautas prioritárias da Organização das Nações Unidas (ONU), e tem como público-alvo: professores, alunos e técnicos-administrativos em educação e pessoas da comunidade externa interessados em participar das atividades ou assisti-las.

Em sua versão nacional, a SNCT foi estabelecida pelo Decreto de 9 de junho de 2004 e objetiva aproximar a Ciência e Tecnologia da população, promovendo eventos que congregam centenas de instituições a fim de realizarem atividades de divulgação científica em todo o país, além de criar uma linguagem acessível à população, por meios inovadores que estimulem a curiosidade e motivem a população a discutir as implicações sociais da Ciência, além de aprofundarem seus conhecimentos.

OUTROS EVENTOS

Durante os cinco dias de SNCT serão realizados o 6º Congresso de Iniciação Científica, a 4ª Semana de Extensão Tecnológica (Semext), o 2º Seminário de Inovação do IFS (Inovar), 6º Simpósio de Licenciatura em Química, a primeira edição do Fórum de Internacionalização do IFS, 2º Fórum de Pós-graduação e o 1º Seminário de Pesquisa de Técnicos-administrativos.

