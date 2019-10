IFS TEM 40 VAGAS EM CURSO TÉCNICO DE DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas no balcão de atendimento do campus Aracaju até o dia 8 de novembro

O Instituto Federal de Sergipe, campus Aracaju, está com inscrições abertas para o curso técnico de Desenho de Construção Civil, de nível médio integrado na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). São 40 vagas destinadas para quem já possui o ensino fundamental completo e comprove idade mínima de 18 anos. O curso é ofertado no turno da noite e terá duração de três anos. O aluno ingressará na instituição no primeiro semestre de 2020.

As inscrições são gratuitas e , para se inscrever, basta comparecer ao IFS – campus Aracaju, que fica na avenida Gentil Tavares da Mota, 1166, bairro Getúlio Vargas, das 8 ás 12h e das 14h ás 18h, com os seguintes documentos: original e cópia do certificado de conclusão ou histórico escolar de conclusão ou ainda declaração emitida pela instituição de ensino contendo as médias de português e matemática, dos últimos três anos que antecedem à conclusão do ensino fundamental.

Este curso, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, não é destinado para quem possui o ensino médio ou ensino superior completo. O processo seletivo será por meio de análise do histórico, na primeira etapa. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da média aritmética das médias das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática das três últimas séries , até o preenchimento do número de vagas ofertadas. Na segunda etapa, os candidatos classificados serão entrevistados pela coordenação do programa.

Mais informações sobre o processo seletivo no edital que está publicado no Portal de ingresso www.ifs.edu.br/seletivo

