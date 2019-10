Lamentável ter um prefeito que é um vetador de legislação, diz Emília

23/10/19 - 06:05:50

“Lamentável ter um prefeito que além de enganar o povo, é um vetador de legislações que poderiam gerar benefícios”, diz Emília Corrêa *

Inconformada com mais um veto feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), desta vez, no Projeto de Lei (PL) nº 96/2018, que dispõe a obrigatoriedade de que as empresas potencialmente poluidoras contrate um responsável técnico em meio ambiente, de sua autoria, a vereadora Emília Corrêa (Patriota) usou a Tribuna da Câmara de Vereadores para criticar a justificativa dada pelo Poder Executivo.

“Em um momento que falamos nacionalmente e regionalmente dos cuidados que devemos ter com o meio ambiente, recebemos mais um veto nesta Casa. O PL propõe, apenas, a contratação por parte da empresa poluidora, sob a supervisão da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) de uma pessoa especializada em determinado assunto, com o intuito de diminuir os danos”, explicou Emília Corrêa.

A vice líder da oposição no Legislativo Municipal ressaltou, ainda, que o projeto já havia sido votado por unanimidade na Casa e, agora, os vereadores da base querem acatar o veto do prefeito. “O PL tinha sido aprovado, por unanimidade, dos presentes que aqui estavam. Não houve nem discussão, suponho que tinha sido porque o projeto é interessante. Agora, o Poder Executivo alega inconstitucionalidade, como sempre, e os vereadores da situação querem acatar esse argumento. Como pode ser inconstitucional se passou por todas as comissões? Por isso retiramos o quórum, para tentar proteger o PL. Lamentável.”, declarou.

Por Andrea Lima

Foto: Gilton Rosas