MANIFESTAÇÃO ENVOLVENDO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA FERIDO EM ARACAJU

23/10/19 - 09:00:49

Uma suposta troca de tiros ocorrida no início da manhã desta quarta-feira (23), deixou uma pessoa ferida em frente ao Centro Pop, que acolhe moradores em situação de rua em Aracaju.

Eles realizavam um protesto, inclusive fechando o cruzamento da Rua Laranjeiras e a Pedro Calazans. Chamas foram ateadas a pneus e a situação acabou ficando tensa.

As informações são de que a confusão começou no Centro Pop quando um homem entrou armado. A Guarda Municipal de Aracaju (GMA) interviu e o suspeito se escondeu em um antigo prédio público próximo ao local. Nesse momento foram disparados tiros e a vítima, que não tinha envolvimento com o caso, foi atingida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestou socorro e encaminhou a vitima para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Segundo os manifestantes, o tiro foi disparado por um agente da Guarda Municipal, porém a assessoria de comunicação da corporação negou a informação e disse que a pessoa responsável ainda não foi identificada.