Na CMA, vereador alerta para venda indiscriminada de chumbinho

23/10/19 - 16:14:29

Depois de receber um alerta de uma pessoa que quase tirou a própria vida ingerindo chumbinho, o vereador Fábio Meireles chamou a atenção das autoridades fiscalizadoras, no sentido de coibir a venda indiscriminada do produto, feita à luz do dia nas proximidades do mercado municipal.

“A venda ilegal do famigerado chumbinho me revolta. Este produto é clandestino e irregularmente utilizado como raticida, sem qualquer registro na Anvisa ou outro órgão do governo. Infelizmente, frequentemente ele é utilizado para envenenar cães e gatos, além das próprias pessoas que, em momento de desespero acaba por ingeri-lo. Sem contar com os casos de intoxicação de crianças”, argumentou.

Ele lembrou que o comércio de chumbinho já é proibido em todo o Brasil desde 2012. O veneno, no entanto, é vendido ilegalmente. Fábio ressaltou que o chumbinho tem altíssimo grau de envenenamento e gera dano, até mesmo só em contato com a pele. “É necessário um reforço na penalização de quem o comercializa”, afirmou.

Fonte e foto assessoria