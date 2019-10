PELOTÃO AMBIENTAL E ADEMA FLAGRAM CATIVEIRO ILEGAL DE AVES SILVESTRES NO BUGIO

23/10/19 - 13:32:46

O flagrante ocorreu após denúncia efetuada por moradores da Avenida Poço do Mero

Militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb), em ação conjunta com equipe de fiscalização da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), apreenderam nesta terça-feira (22) nove pássaros que estavam sendo mantidos em cativeiro, de maneira ilegal, em uma residência no Conjunto Bugio, Zona Norte de Aracaju.

O flagrante ocorreu após denúncia efetuada por moradores da Avenida Poço do Mero, onde um vizinho estaria criando aves silvestres em gaiolas, sem licenciamento ambiental.

Na residência denunciada, foi constatada a veracidade da denúncia, pois já na abordagem inicial as equipes visualizaram três aves expostas na varanda da casa, todos sem a anilha, acessório obrigatório, conforme a legislação específica. Em conversa com o proprietário, um homem de 33 anos, apurou-se que o mesmo não possuía a autorização dos órgãos ambientais para a manutenção dos animais em sua residência.

Diante dos fatos, nove aves foram apreendidas e o infrator assinou, ainda no local, um Termo Circunstanciado em que ele irá responder criminalmente pelo artigo 29 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Informações e foto PM/SE