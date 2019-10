Polícia civil de Alagoas prende foragido da justiça acusado de estuprar a filha em Sergipe

23/10/19 - 05:16:27

A Polícia Civil de Alagoas prendeu na noite desta terça-feira (22) André Pontes dos Santos, que se encontrava foragido da Justiça de Sergipe por estuprar a filha, que à época tinha 15 anos.

A equipe do 17º Distrito Policial comandada pelo Delegado Leonam Pinheiro, prendeu o homem no município de Marechal Deodoro, quando ele voltava do trabalho para casa.

Os policiais o localizaram na casa de uma irmã no Povoado Massagueira em Marechal Deodoro. E após a prisão o mesmo foi encaminhado para a delegacia onde de lá o mesmo deverá ser encaminhado para o sistema prisional

O delegado explicou que possíveis vítimas do homem podem entrar em contato com a Polícia Civil de Sergipe e que se a vítima for de Alagoas, pode entrar em contato com a Polícia Civil de Alagoas, que vai encaminhar o caso para a polícia sergipana.

Foto PC/AL