Prefeitura autoriza obra de infraestrutura do canal do São Carlos

23/10/19 - 12:51:18

O prefeito Edvaldo Nogueira autorizou, na manhã desta quarta-feira, 23, uma obra aguardada há 30 anos pelos moradores do loteamento São Carlos, zona Norte da capital sergipana. Em clima de festa e sob muitos aplausos, o gestor municipal assinou a ordem de serviço para a implantação da infraestrutura do canal, que será revestido e coberto, permitindo que a população viva em um lugar mais digno. Assim como as demais intervenções executadas na região, a obra representa o cumprimento de mais um compromisso firmado por Edvaldo com os aracajuanos. Com investimento de quase R$ 3 milhões, a ação consiste ainda na pavimentação da área que se tornará uma via de acesso às residências.

“Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Tenho com o São Carlos uma relação antiga de amor. Quem é morador daqui, desde 1989, sabe bem disso porque foi quando me elegi vereador e comecei a trabalhar por essa região. De lá para cá, já fui prefeito por duas vezes e, quando cheguei para o meu terceiro mandato, me senti na obrigação de incluir esse projeto como um dos prioritários. Especialmente porque passaram muitos prefeitos, inclusive eu, e ninguém conseguiu realizar. Era uma dívida antiga que foi reafirmada durante a campanha. Terminei a minha última caminhada aqui e naquele dia, disse que a gente ia trabalhar para fazer o canal. Aqui estamos. É um sonho que eu, pessoalmente, realizo como prefeito porque é uma obra reclamada há anos”, destacou o prefeito.

Em seu discurso, o gestor lembrou que o projeto de infraestrutura do canal era um dos mais comentados durante a live com os internautas, realizada a cada 15 dias pelas suas redes sociais. “Desde que abrimos esse espaço de comunicação, há mais de um ano, as pessoas enviam mensagens perguntando sobre o início desta obra. Em todas as vezes, sempre respondi que íamos fazer. Muitos não acreditavam. Como é uma obra grandiosa, demandou tempo para elaboração do projeto, mas finalizamos e hoje tenho a alegria de autorizar esta obra que fará grande diferença na vida dos moradores, porque sei o quanto esse canal causa estragos por aqui. Não é uma obra fácil, vai causar transtornos, mas será concluída e os alagamentos vão ficar no passado. Será uma obra muito bem-feita”, assegurou.

Na oportunidade, Edvaldo também agradeceu a todos os presentes, em especial ao vereador Soneca, que solicitou a obra desde o início da gestão e se tornou um aliado para que o projeto se concretizasse. “Soneca e eu não estávamos do mesmo lado na campanha eleitoral, mas assim que retornei à Prefeitura, conversamos sobre seu apoio e seu maior pedido, desde então, tem sido para que realizasse essa obra. Na primeira oportunidade que tive, coloquei como uma prioridade. Quero parabenizar ao vereador Soneca por lutar por esta comunidade. Essa conquista é dele, é de todos vocês”, frisou.

Edvaldo enfatizou, ainda, que todas as grandes obras executadas têm transformado a atual gestão “em um instrumento de realizar de sonhos”. “É para isso que serve a política, para ser um instrumento de realização. Nesta gestão estamos realizando sonhos e um deles é esse aqui. E minha satisfação pessoal é de poder fazer isso. O mais importante é ver a alegria, a fé, a felicidade e o agradecimento no rosto das pessoas. Por isso estou imensamente feliz de poder autorizar esta obra, graças à parceria com os vereadores, que aprovaram o empréstimo para contrapartida, e graças aos recursos da emenda de bancada federal de R$ 63 milhões”, enalteceu.

Presente na solenidade, o ex-governador Jackson Barreto definiu a obra do canal como uma realização pessoal. “Estou muito feliz porque de tudo o que foi feito aqui, faltava a cobertura deste canal para completar a alegria dos moradores. O prefeito Edvaldo não realiza apenas um sonho da comunidade, mas o meu. Estou muito feliz de poder acompanhar as autorizações de obras que Edvaldo tem dado na periferia de Aracaju porque é uma verdadeira revolução. Uma prova de amor e de compromisso social com os mais pobres”, reconheceu.

Gratidão

Bastante emocionada, a dona de casa Josefa da Silva Cruz definiu a cobertura do canal como “um sonho que se realiza”. “Sou uma das primeiras moradoras daqui. Espero por isso há quase 40 anos e nunca achei que fosse acontecer. Parece que estou sonhando porque já vi muita coisa acontecer. Além dos ratos, do mau cheiro que ninguém aguenta, já presenciei o afogamento de um vizinho na frente da minha casa e não pude fazer nada. É um alívio muito grande. Tenho que acordar para ver se é verdade”, comemorou.

De mesmo modo, o líder comunitário Cícero dos Santos afirmou que a obra “vai melhorar a vida dos moradores”. “Vivemos um grande sofrimento que está perto de terminar. O povo do São Carlos e do Maria do Carmo está muito agradecido ao prefeito por essa grande obra que será feita. Não teremos mais enchente e nem falta de água na creche. A cobertura desse canal vai resolver nossos problemas”, salientou.

Infraestrutura completa

No total serão investidos R$2.734.517,86 para a cobertura do canal. Os recursos fazem parte da emenda impositiva de R$ 63 milhões, destinada à capital sergipana pela bancada federal de Sergipe e conquistada pelo prefeito Edvaldo.

A obra compreende a cobertura de toda a extensão do canal, que possui 320 metros, com placas de concreto e seu revestimento. A intervenção também inclui a implantação do sistema de drenagem pluvial, além da construção de um emissário e de uma estação elevatória de esgotamento sanitário. Para completar, a área será pavimentada, possibilitando o trânsito de veículos e melhorando a mobilidade urbana do bairro. O prazo para execução é de oito meses.

“Essa obra é diferente das outras que estamos fazendo. É um canal a céu aberto, que recebe todo o esgoto do local. Por isso vamos fechá-lo com as células e revesti-lo. Ao mesmo tempo, vamos tirar todo o esgoto das casas e direcioná-lo para a estação elevatória. Então não é um serviço que você verá avanços logo de cara. Primeiramente serão confeccionadas as galerias e só depois começará às intervenções. É uma obra completa e o local vai virar uma rua pavimentada para acesso às casas”, explicou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari.

Acompanharam a solenidade a deputada estadual Maisa Mitidieri, o ex-governador Jackson Barreto, os vereadores palhaço Soneca, Camilo de Lula, Gonzaga, Seu Marcos, Zezinho do Bugio, Isac Silveira, Fábio Meireles, Anderson de Tuca, além de lideranças comunitárias, secretários municipais e da comunidade.

Foto Ana Licia Menezes