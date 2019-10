PRESIDENTE DO BNB REALIZA ENCONTRO COM EMPRESÁRIOS EM ARACAJU NO DIA 25

23/10/19 - 14:18:39

Na visita de Romildo Rolim a Sergipe, presidente do BNB apresenta resultados e oportunidades de negócios para 2020

O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, estará em Aracaju nesta sexta, 25, para realizar Encontro Empresarial de apresentação das aplicações da instituição financeira e oportunidades de negócios para 2020. O evento vai reunir empresários e autoridades a partir das 8h30, no Hotel Sesc Atalaia, localizado na Orla da Atalaia em Aracaju.

Em toda a área de atuação do BNB (Região Nordeste e norte de Minas Gerais e do Espírito Santo), em 2019, já foi aplicado o total de R$ 29,5 bilhões, sendo mais de R$ 20 bilhões apenas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o que representa volume recorde até o mês. O montante investido em Sergipe e as perspectivas para o próximo ano serão apresentados durante o encontro.

Destinado à promoção do desenvolvimento econômico e social da região, a partir da concessão de crédito, o Banco do Nordeste atende a todos os portes empresariais, contribuindo com a sustentabilidade financeira dos empreendimentos e melhoria da qualidade de vida da população nordestina.

SERVIÇO:

O quê: Encontro Empresarial Banco do Nordeste

Quando: 25/10, 8h30

Onde: Hotel Sesc Atalaia (Av. Santos Dumont, 737 – Atalaia, Aracaju)

Contato: (79) 99179.0304 | 2107.5623 | 2107.5626 | [email protected]

Banco do Nordeste