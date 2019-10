PRINCIPIO DE INCÊNDIO EM RESTAURANTE ASSUSTA MORADORES EM ARACAJU

23/10/19 - 08:04:54

Um principio de incêndio em um restaurante ocorrido no inicio da manhã desta quarta-feira (23), assustou moradores no bairro Grageru, em Aracaju.

As informações são de que o fogo teve inicio no depósito do restaurante e acabou atingindo o telhado de uma barbearia localizada ao lado.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar o incêndio, apagando o fogo.

Ninguém se feriu sendo registrado apenas danos materiais.

Com informações e foto do radialista J. Pereira, do jornal da Fan