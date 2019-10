SAMUEL DIZ TER 10 VOTOS PARA EMENDAR A PEC 55 QUE REDUZ RECESSO E MANTER 30 DIAS

23/10/19 - 07:05:22

Após o presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, apresentar uma PEC que define o recesso parlamentar que passaria a ter 55 dias de férias para os parlamentares, o deputado capitão Samuel Barreto continua insistindo que o recesso seja de 30 dias, assim como todos os trabalhadores.

Nesta terça-feira (22) Luciano Bispo informou que a PEC visa a redução do recesso parlamentar, dos atuais 90 dias, para 55 dias, ajustando ao mesmo período do Congresso Nacional, que se reúne para realizar as sessões plenárias de 02 de fevereiro a 17 de julho, e de 1º de agosto a 22 de dezembro de cada ano.

Já o deputado Samuel que classifica como “PEC da igualdade” acredita que a emenda à PEC, poderá passar, já que segundo ele, “a pressão popular está fazendo deputados aderirem a PEC proposta por ele, para apenas 30 dias de recesso parlamentar”, disse Samuel ao jornalista Diógenes Brayner, na coluna Plenário.

Capitão Samuel diz que já conta com 10 votos para emenda à Proposta do deputado Luciano Bispo, que reduz de 90 para 55 dias de recesso. “Falta dois votos para aprovar a emenda que transforma para 30 dias e espero que vamos conseguir. Estamos trabalhando quatro nomes, vamos aguardar”, disse o parlamentar.

Munir Darrage