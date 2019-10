Senadora Maria do Carmo compõe comitiva do presidente interino Davi Alcolumbre

23/10/19 - 16:08:16

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) acompanhará nesta quinta-feira (24), o senador Davi Alcolumbre que, na condição de presidente interino da República visitará praias de Alagoas e Sergipe para verificar o desastre ambiental, causado pelo derrame de óleo, de origem ainda desconhecida, e que afetou todo o litoral nordestino.

A democrata sergipana foi convidada pelo próprio senador a compor a sua comitiva, que sairá por das 7h30 da manhã, de Brasília, em avião da Força Aérea Brasileira (FAB). “Essa visita é uma atitude muito assertiva do presidente Davi Alcolumbre. Verificar in loco a situação é uma forma de conhecer, de perto, e a realidade e tentar contribuir para a solução do problema que tem gerado sérios prejuízos, não só ambientais, mas também econômicos”, disse Maria.

A parlamentar disse ter ficado horrorizada com o que viu em Aracaju. “Circulei pela cidade e fiquei triste com esse lamentável cenário que impacta negativamente, sobretudo, no turismo”, disse, ressaltando que o turista fica assustado em vir ao Nordeste, conhecido por suas belezas naturais e praias e ser privado de poder tomar um banho de mar. “Todos temos que estar unidos, discutindo saídas para minimizar os impactos provocados por esse óleo.

A COMITIVA

Depois de sair de Brasília, a primeira parada da comitiva será em Alagoas, cuja chegada está prevista para às 9h10, em Maceió. De lá, segue para Barra de São Miguel. O desembarque em Aracaju está marcado para às 14h30; do aeroporto Santa Maria, o grupo seguirá para o Viral. Ás 16h, está programada uma coletiva de imprensa, no Palácio dos Despachos, na Adélia Franco.

Fonte e foto assessoria