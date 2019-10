SINDIPEMA PROTESTA NA PMA E DENUNCIA 3 ANOS SEM REAJUSTE DO PISO

23/10/19 - 16:33:18

Ato público organizado pelo Sindipema (Professores) na porta da Prefeitura de Aracaju cobrou respeito e valorização ao magistério municipal na manhã desta quarta-feira (dia 23/10). Professoras e professores passaram a manhã em frente ao prédio público, embaixo de uma tenda e carregando cartazes para cobrar o cumprimento do Piso do Magistério e o reajuste do Piso referente aos anos de 2017, 2018 e 2019 que ainda não foi concedido aos professores de Aracaju.

Ao longo do protesto o presidente do Sindipema, Adelmo Meneses, foi recebido por assessores do prefeito e uma nova reunião na Secretaria da Educação será realizada na próxima semana. “A vitória deste ato foi conseguir mostrar à população a nossa indignação, mostrar o que o Magistério Municipal passa, qual o tratamento o prefeito Edvaldo Nogueira nos concede. Ele nem participou da reunião. Há uma dificuldade de abrir diálogo e de nos responder oficialmente quando a gente solicita. Essa é uma diferença muito grande no tratamento do Executivo e na Câmara Municipal, onde, por exemplo, somos muito bem recebidos. Dialogamos com o presidente do Legislativo, ele nos concede espaço de Tribuna Livre e aqui na Prefeitura novamente nos sentamos com um assessor. Exigimos mais uma vez a presença do prefeito que foi eleito pelo voto popular. Ele não está trabalhado e valorizando o magistério municipal”, destacou.

Segundo o presidente do Sindipema, Adelmo Meneses, a reunião com o assessor do prefeito foi concluída sem avanço financeiro para os professores. Na próxima semana o sindicato vai se reunir com a gestão na Secretaria de Educação para discutir questões pontuais sobre direitos do magistério, como o avanço vertical e mudança de nível.

A manifestação dos professores contou com a presença solidária do petroleiro Ivan Calazans e do diretor de Formação da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), Roberto Silva.

Por Iracema Corso

Foto assessoria