Taranttela diz que “Bolsonaro não apoiará candidatura de Rodrigo Valadares em Aracaju”

23/10/19 - 10:38:19

O ex-presidente do PSL em Sergipe, João Taranttela, não acredita em uma possível candidatura de Rodrigo Valadares (PTB) a prefeito de Aracaju com apoio do PSL, já que o irmão, Fábio Valadares assumiu a presidência do partido do presidente da República.

Na manhã desta quarta-feira (23) o empresário João Tarantela garantiu o presidente da república Jair Bolsonaro (PSL) “em hipótese nenhuma Bolsonaro vai apoiar essa Rodrigo Valadares a prefeito de Aracaju. Essa turma é infiltrada, são pessoas que atenderam projetos do PT e que agora querem estar ao lado do presidente”, afirmou o ex-presidente.

Ainda sobre candidatura a prefeito em Aracaju, Tarantela diz que espera que seu nome seja escolhido pelo partido para disputar o pleito em 2020. “Eu espero que meu nome seja o escolhido. Isso seria natural, mas isso é uma decisão de Bolsonaro”, afirmou João Taranttela.

Ao comentar sobre a atual presidência do partido que hoje está nas mãos de Fábio Valadares, irmão do deputado Rodrigo, João Tarantela disse que “Bolsonaro já tem conhecimento do caso. Isso foi caso que o deputado federal Juliano Lemos, da Paraíba, que entregou o partido a Rodrigo. Bolsonaro não tem compromisso com quem esteve de outro lado na eleição presidencial”, disse o empresário, afirmando que “ele sabe quem esteve nas esquinas de nossa cidade pedindo votos para ele”.

João Taranttela garantiu que hoje não há mais problema com a direção e que até o mês de janeiro “tudo se acalma. É preciso baixar a guarda e dialogar para que o partido continue crescendo, mas deixo claro que eu acompanho o Bolsonaro. Eu estarei no partido que ele for”, afirmou o empresário.

Questionado sobre a posição do deputado cabo Amintas, que recentemente sinalizou com a possibilidade de, ao abrir a janela, ingressar no PSL, Tarantela disse que “está tudo tranqüilo. Amintas pode ser candidato a vereador em Aracaju ou Socorro. Não tem problema nenhum com ele”, garantiu.

Munir Darrage