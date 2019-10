Tatá Werneck tem desejo atendido e filha nasce libriana. Menina nasceu na manhã desta quarta-feira, 23/10, dia considerado o primeiro do signo de Escorpião

É de Libra! Tatá Werneck compartilhou nas redes sociais o desejo para o signo da sua filha. No início do mês, a atriz respondeu a uma seguidora que estava na torcida para que a bebê fosse de Libra. Eis que a menina nasceu na manhã do dia 23 de outubro. O dia é considerado o primeiro de Escorpião, mas em 2019 o Sol só entra no signo às 14h19. Isso significa que a humorista e o ator Rafa Vitti são pais de uma librianinha!