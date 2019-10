VALDEVAN NOVENTA ANUNCIA INVESTIMENTOS DE R$ 3,2 MILHÕES EM ESTÂNCIA

23/10/19 - 05:34:10

O deputado federal Valdevan Noventa (PSC-SE), por meio de emendas parlamentares, deverá atender a todos os municípios da região sul. Para se ter uma ideia, no município de Estância, haverá um investimento nas áreas da Saúde Pública, Infraestrutura e Equipamentos. Serão investidos R$ 3,2 milhões. O Hospital Amparo de Maria, um dos problemas crônicos do município, será atendido com R$ R$ 1 milhão. “Atender Estância é uma agenda prioritária do meu gabinete em Brasília. O estanciano conhecerá o meu trabalho e a minha vontade de mudar a realidade desse município”, disse Valdevan.

Para Valdevan, é inadmissível o que vem ocorrendo com o Hospital Amparo de Maria ao longo dos anos. “Ao longo dos anos, essa unidade hospitalar, que já salvou tantas vidas atravessa dificuldades. Estive com o governador Belivaldo Chagas no início da semana e tratamos desse assunto. Exigi dele uma resolução imediata para quem busca atendimento e para quem trabalha naquela unidade”, informou Noventa.

“Nas duas últimas semanas, recebi quase que a totalidade de prefeitos de Sergipe, todos em busca de investimentos para os municípios. Atendi a todos sem distinção, pois o meu dever é fazer com que o nosso trabalho chegue até as comunidades mais necessitadas”, disse Valdevan ao completar que recebeu por duas vezes o prefeito de Estância, Gilson Andrade.

Infraestrutura urbana

Outro montante, fruto de indicações do deputado Valdevan Noventa, irá atender a infraestrutura urbana no município de Estância. A cidade terá um investimento de R$ 800 mil para realização de drenagem e pavimentação. “A prefeitura de Estância receberá o recurso e deve informar em breve o local onde essas obras devem ocorrer. São obras que serão implementadas com a infraestrutura necessária para que as pessoas possam residir em locais decentes com água encanada e iluminação pública de qualidade, por exemplo”, disse Valdevan Noventa ao informar que o município será beneficiado com outros R$ 500 mil para aquisição de uma máquina patrol.

No início do mandato na Câmara Federal, Valdevan Noventa destinou R$ 900 mil para a Atenção Básica de Estância. O recurso, que já está disponível para uso da Prefeitura de Estância, atenderá um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. “Os postos de saúde das zonas urbana e rural serão atendidos, assim como as equipes de saúde da família”, informou Noventa.

Foto assessoria

Por Humberto Júnior