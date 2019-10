Valor Econômico destaca que Sergipe tem a melhor prestação de contas de todo o país

A avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional sobre a qualidade da informação contábil e fiscal dos Estados, no somatório das notas obtidas por item avaliado, Sergipe alcançou a pontuação de 180,88, enquanto a média da seleção é de 150,00

A versão online do jornal Valor Econômico desta terça-feira (22) destaca a análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que aponta o Estado de Sergipe com a melhor prestação de contas entre todas as unidades da federação, tendo em vista a qualidade da informação contábil e fiscal dos Estados.

De acordo com a publicação, Sergipe, Espírito Santo, Rondônia, Pernambuco e Tocantins estão entre os Estados com melhor classificação no ranking em que a Secretaria do Tesouro Nacional mediu a consistência das informações contábeis e fiscais das 27 unidades da federação. Sergipe desponta na liderança, com 180,88 pontos, enquanto a média dos Estados foi de 150 pontos.

No ranking elaborado pela STN, são analisados os dados relativos à gestão da informação, gestão contábil, gestão fiscal e gestão contábil versus fiscal, itens denominados como “dimensões”. “O Tesouro fez um total de 38 verificações de dados, sendo 18 na dimensão contábil, 13 na dimensão fiscal e sete cruzando dados contábeis e fiscais. Foram analisados ainda os relatórios e demonstrativos relativos a 2018. Sergipe, que ficou em primeiro lugar no ranking, teve 37 acertos e só uma inconsistência”, destaca o Valor Econômico.

Ainda conforme o site, “nas 18 verificações da dimensão contábil, a média de acertos foi de 17,15. Nas 13 verificações da dimensão fiscal, a média foi relativamente menor, de 9,26. Quatro Estados tiveram 12 acertos nessa dimensão: Sergipe, Goiás, Mato Grosso e São Paulo. Nas sete verificações que cruzaram dados das dimensões contábeis e fiscais, a média de acertos foi de 4,93”.

Para o secretário de Estado da Fazenda, Marco Antonio Queiroz, o resultado expressa o empenho do governador Belivaldo Chagas na melhoria da gestão pública. “O Governador demonstra a cada dia zelo pela gestão administrativa. O trabalho desempenhado é sempre na direção da transparência e da boa aplicação dos recursos públicos. Essa avaliação da STN vem referendar esse trabalho que está sendo realizado”, avalia o secretário da Fazenda.

A publicação está disponível no endereço https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/10/22/para-tesouro-sergipe-e-estado-com-dados-mais-consistentes.ghtml e o detalhamento dos resultados está apresentado em http://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/ranking-da-qualidade-da-informacao-contabil-e-fiscal-estadual.

Sobre o ranking

O ranking da qualidade da informação contábil e fiscal é uma iniciativa da Secretaria do Tesouro Nacional que foi criada para avaliar a consistência da informação que o Tesouro recebe por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) e, consequentemente, disponibiliza para acesso público. A intenção deste trabalho é fomentar a melhoria da qualidade da informação utilizada tanto pelo Tesouro Nacional quanto pelos diversos usuários dessa informação.

