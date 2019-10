Vivi Guedes critica bolo de Maria da Paz durante Best Cake: ‘Horrível!’. Téo e Kim dizem que a boleira vai ser desclassificada do reality se a it girl continuar dando notas baixas

Vivi (Paolla Oliveira) tem sido bastante rigorosa na hora de dar as notas para Maria da Paz (Juliana Paes) no Best Cake. Em A Dona do Pedaço, Téo (Rainer Cadete) dá um toque na amiga sobre esse comportamento com a boleira:

“Eu acho que você pega muito pesado com a Maria da Paz. A gente nota… cê parece que tem prevenção… eu conheço bem os bolos dela. Ela faz bolos incríveis…” “No primeiro programa, ficou claro que nos conhecemos. Então… eu tenho que ser rígida com a Maria da Paz, senão vão dizer que estou protegendo”, argumenta a it girl. Fonte/Foto: globo.com

