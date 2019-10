AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ALESE DEBATERÁ AUTOMUTILAÇÃO, SUICÍDIO E DEPRESSÃO

24/10/19 - 16:21:40

Nesta sexta-feira, 25, às 9h uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), debaterá a prevenção à depressão, automutilação e suicídio. Várias entidades foram convidadas a participar: órgãos públicos e privados, trabalhadores da rede psicossocial, segurança pública, entidades religiosas, estudantes, universitários, conselhos de categoria profissional e sociedade civil.

Segundo o deputado Dr. Samuel Carvalho, idealizador da palestra, a ação visa conscientizar a população para os alarmantes números de automutilação e suicídio no estado. “Temos realizado palestras em diversas escolas do nosso estado levando a palavra de conscientização. Infelizmente vários nos procuram para relatar que se automutilam ou que já tentaram se matar. Gostaríamos que esse número fosse menor, mas não é. Por isso estamos reunindo representantes e a sociedade para debater esse tema tão importante, afinal, todos pela vida”, disse o parlamentar.

A abordagem do tema será feita pela promotora de Justiça e diretora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Adolescência, Lilian Mendes Carvalho, que irá palestrar sobre os casos de automutilação em crianças e adolescentes. A psicóloga e psicanalista Petruska Passos falará sobre depressão, e a porta voz do Centro de Valorização da Vida (CVV), Silvia Neves, palestrará sobre o trabalho de escuta qualificada do Centro.

De autoria do Dr. Samuel, tramita na Alese, o projeto de lei que dispõe sobre a notificação compulsória nos casos de violência autoprovocada, incluindo tentativa de automutilação e suicídio. Por meio dessa lei, será possível obter dados oficiais e assim, construir mais políticas públicas direcionadas.

Da assessoria

Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil