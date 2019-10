Blogueiro diz que foi ameaçado por vereador durante lançamento de obras em Aracaju

24/10/19 - 10:18:01

Com as proximidades das eleições municipais que ocorrem no ano que vem, o acirramento já teve inicio e nesta quarta-feira (23)

O prefeito Edvaldo Nogueira autorizou uma obra do loteamento São Carlos, zona Norte da capital sergipana. Edvaldo assinou a ordem de serviço para a implantação da infraestrutura do canal, que será revestido e coberto, permitindo que a população viva em um lugar mais digno.

No evento, vários vereadores estiveram presentes e lá, o clima que era para ser de alegria, terminou com uma grave denúncia feita pelo blogueiro Lenilson de Oliveira Melo, o “Gordinho do Povo”, como ficou conhecido nas redes sociais.

Gordinho do Povo já anunciou a sua pré-candidatura uma das 24 vagas na Câmara municipal de Aracaju. O blogueiro tem realizado vários trabalhos junto às comunidades em bairros da capital.

Ameaça – Gordinho do Povo que também participou da solenidade no São Carlos, fez uma grave denúncia, afirmando que teria sido ameaçado pelo vereador Palhaço Soneca.

A denuncia do blogueiro foi feita durante entrevista na manhã de hoje e, segundo blogueiro, a ameaça foi feita por alguém que teria se aproximado e dito que “tenha cuidado com o Palhaço Soneca porque ele disse que está de olho em você”, contou Gordinho em entrevista ao programa Impacto, na rádio Jornal.

Ainda segundo Gordinho, no bairro São Carlos, foi eleito um membro do Conselho Tutelar com apoio do vereador Palhaço Soneca,

Munir Darrage