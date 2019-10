Câmara municipal concede a Fábio Francão o título de Cidadania Estanciana

24/10/19 - 09:54:59

O presidente da Câmara Municipal de Estância, André Graça, fez um adendo à sessão ordinária desta terça-feira (23), com o objetivo de promover ato solene para efetuar a outorga do título honorífico de Cidadania Estanciana ao senhor Fábio Emanuel Silveira de Oliveira, popularmente conhecido pela alcunha de “Fábio Francão”.

Nascido aos 23 dias de outubro de 1984, na Clínica Santa Helena, em Aracaju, toda a sua vida foi em terras de Estância, onde tem sido um jovem irrequieto, dado à leitura, apreciador da política eletiva, conhecedor dos problemas da cidade, um lutador social que empunha bandeiras com as demandas mais reprimidas, somando algumas vitórias focadas no bem coletivo.

A honraria se deu através do Projeto de Decreto Legislativo N°22, de 15 de dezembro de 2017, da lavra do vereador Dionísio Neto (Rede) e da vereadora Josefa Francisca (PMB), Chica do Fato.

O presidente da CVE – André Graça – convidou a promotora de justiça Maria Helena, a delegada Georlize Telles e o ex-vereador José Domingos Machado a ocuparem assentos à Mesa da Presidência.

Fizeram uso da tribuna os vereadores Dionísio Neto, Chica do Fato, Misael Dantas, Artur Oliveira, doutora Maria Helena, realçaram as qualidades do novo estanciano e justificaram a outorga da honraria.

Ao fazer uso do verbo, Fábio relatou que teve uma infância bonita, honesta, ao lado da sua avó, Dona Zeny em Estância. Por toda sua caminhada, na vida, procurou andar com pessoas do bem, “com pessoas boas”, disse.

De acordo com o Art.42, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal de Estância, compete a Câmara Municipal conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços ao Município ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular.

Fonte e foto Ascom CME