CRO-SE destaca importância da assistência odontológica para a pessoa idosa

24/10/19 - 14:29:40

Nesta sexta-feira, 25 de outubro, se comemora o Dia Nacional do Cirurgião-Dentista e o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE) chama a atenção da população para a importância da atividade, em suas diversas especialidades. A Odontogeriatria, que se ocupa do cuidado com a saúde bucal da pessoa idosa, foi um dos temas escolhidos pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) este ano, para encampar a campanha de valorização da profissão.

Com a maior expectativa de vida na história do Brasil, o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre zero e 14 anos, em 2030. Segundo o IBGE, entre 2012 e 2018, a população com 65 anos ou mais no Brasil cresceu 26% – o correspondente a 21,872 milhões de pessoas. Esse crescimento sinaliza para necessidade de profissionais especialistas em saúde na terceira idade, incluindo cirurgiões-dentistas. Em âmbito nacional, dos 328 mil CDs com inscrição ativa nos Conselhos de Odontologia, apenas 275 são especialistas em Odontogeriatria. Ou seja, considerando os indicadores de envelhecimento da população e o baixo número de profissionais na área, os dados indicam que, entre as 23 especialidades Odontológicas reconhecidas, há uma crescente demanda por Odontogeriatras no mercado.

Para o idoso, a assistência odontológica mostra-se fundamental, uma vez que o cuidado com a saúde bucal impacta diretamente na sua saúde sistêmica. É na boca que acontece a mastigação e se inicia o processo digestivo, influenciando diretamente na condição nutricional, na autoestima e, consequentemente, na qualidade de vida da pessoa idosa. O Ministério da Saúde indica que as doenças bucais que mais acometem pessoas nessa faixa etária são cáries, lesões da mucosa bucal, muitas vezes por próteses antigas mal adaptadas; problemas periodontais, xerostomia (também conhecida como boca seca), gengivite e câncer de boca.

É o Odontogeriatra que possui amplo domínio dessas doenças, prevalentes na terceira idade, bem como o conhecimento acerca dos medicamentos de uso contínuo nessa faixa etária e suas repercussões na cavidade bucal. Outro aspecto fundamental é o conhecimento sobre as interações entre esses medicamentos, a farmacologia odontológica e os anestésicos mais utilizados. “Com base nesses conhecimentos, o profissional elabora um programa preventivo, que em muitos casos, precisa ser executado em atendimento domiciliar ou em ambiente hospitalar. O fato é que as famílias precisam estar atentas. É preciso levar a atenção odontológica até os pacientes idosos, sobretudo os acamados ou com dificuldade de locomoção”, alerta o presidente do CRO-SE, Anderson Lessa Siqueira.

Atuando em odontologia hospitalar, domiciliar e consultório, a cirurgiã-dentista Helga Melo conta que a maioria dos seus pacientes são idosos e ressalta a importância do atendimento humanizado a este público. “A atenção na Odontologia precisa ter um olhar especial para essas pessoas. Os idosos precisam de profissionais com conhecimento científico, bem embasados nas interações entre saúde bucal e as condições sistêmicas. A gente precisa envelhecer com saúde e qualidade de vida. O trabalho da Odontogeriatria tem que ser feito de maneira humanizada e individualizada, com muito carinho e amor. Me sinto uma profissional muito feliz em poder exercer a Odontologia fazendo a diferença na vida dessas pessoas e seus familiares”, pontuou.

Direito do Idoso

O atendimento e acompanhamento da saúde bucal do idoso como direito é uma pauta que tramita no Congresso Nacional. Em setembro, a Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados aprovou o parecer favorável da relatoria ao Projeto de Lei 1800/2019, que segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara. O Projeto caminha em consonância à defesa do Conselho Federal de Odontologia (CFO), a respeito da inclusão da saúde bucal em todas as políticas para intervenção governamental. Em suma, o PL 1800 acrescenta a previsão no Estatuto do Idoso (Lei 10.471/03) e, inclusive, altera a Lei 8.842/94, que prevê a promoção da capacitação de profissionais para cuidado e acompanhamento da saúde bucal da terceira idade.

Mérito Odontológico

Nesta sexta, 25 de outubro [Dia Nacional do Cirurgião-Dentista], o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE) realiza mais uma Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico a pessoas que prestaram relevantes serviços à Odontologia Sergipana nos campos da Ciência, e no plano Social ou Político. Serão homenageados os cirurgiões-dentistas Fátima Melo, Margarete Almeida, Regiane Amaral, Saione Cruz Sá, Jackellyny Tavares e Martin Mansilla. Durante a solenidade, que acontece a partir das 20h no Salão Nobre, também serão certificados os municípios vencedores da etapa estadual do Prêmio CFO de Saúde Bucal: Siriri, N. Sra. do Socorro e Estância.

Fonte e foto assessoria