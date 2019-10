Editora Diário Oficial de Sergipe publica livro sobre a Policia Militar

A Editora Diário Oficial de Sergipe – Edise publica a sua mais nova obra ‘(Auto)Biografias e a Polícia Militar de Sergipe’, do Cel. e Me. em Educação Gledson Lima Alves. O lançamento acontecerá no dia 29 de outubro, às 17h, no Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, em Aracaju (SE).

Após uma exaustiva pesquisa realizada durante o seu mestrado em Educação, Gledson Lima buscou uma pesquisa cientificista acerca da formação de profissionais militares, suas histórias e perspectivas. O livro, sob o ponto de vista metodológico, demonstra, a partir de narrativas (auto)biográficas, o caráter humanizado da Instituição Militar, muitas vezes, incompreendida.

Para realizar tal pesquisa, o autor se ateve às narrativas dos personagens selecionados, realizando questionários orais. Ao longo do estudo, Gledson Lima Alves confere especial importância às histórias da formação familiar, que, muitas vezes apresentavam a figura materna em maior destaque. A formação escolar demonstra forte influência da religiosidade e do civismo.

O autor afirma que é um sonho que se realiza, “quando nós pudemos nos debruçar a partir do ponto de vista cientificista sobre a polícia militar, estudar a sua formação, a sua história, e passar para a população sergipana e brasileira, com a disponibilidade desta obra. Apresentando à sociedade que são imbuídos nessa ação tão nobre, que é a proteção social”.

O presidente da Segrase, Ricardo Roriz, ressalta a sensibilidade da polícia militar, pelo olhar e pela escrita do coronel. “É uma honra para nós podermos levar ao público e desmistificar a ideia de violência acerca das autoridades militares, a partir de outras perspectivas”.

Sobre o autor

Gledson Lima Alves nascido em Aracaju/SE, Gledson Lima Alves graduou-se em psicologia pela Universidade Tiradentes, especializou-se em Clínica Terapêutica Cognitivo Comportamental e Terapia do Esquema. Seu interesse pela pesquisa e docência o conduziu ao Mestrado em Educação pela Universidade Tiradentes. O autor graduou-se ainda Oficial da Polícia Militar de Alagoas, especializou-se em Segurança da Sociedade e Cidadania pela Universidade Federal de Sergipe – UFS, e em Gestão Estratégica em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia.