Edvaldo defende ação conjunta contra vazamento de óleo e externa preocupação

24/10/19 - 06:10:27

O prefeito Edvaldo Nogueira acompanhou, nesta quarta-feira, 23, a visita do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, a Aracaju. O representante do governo federal esteve na capital sergipana para verificar a situação das manchas de óleo nas praias e discutir ações de combate aos transtornos gerados pelo vazamento. Em reunião realizada no Palácio dos Despachos com o governador Belivaldo Chagas, técnicos da gestão estadual e o ministro, Edvaldo defendeu a união de esforços para ações conjuntas permanentes diante dos problemas imediatos, mas também medidas com foco nas consequências futuras.

“Tivemos uma reunião muito produtiva. Sentimos no ministro vontade de unir forças para enfrentar os problemas imediatos e disposição para elaborar um plano de médio e longo prazo. É preciso darmos as mão para enfrentar esta situação. Em primeiro lugar, é necessário intensificar o trabalho de limpeza das praias; em segundo, precisamos de um plano de médio e longo prazo, pois há a questão dos estuários, de se evitar que a mancha chegue aos rios, há a questão do turismo e da cadeia de trabalhadores que sobrevivem do mar. Há ainda a necessidade do país ter um plano de contingência para acidentes deste tipo. Nunca havia ocorrido antes e é preciso preparar a União, os Estados e os municípios para desastres neste nível, além de acompanhar e lidar com os danos futuros”, afirmou o prefeito.

Edvaldo destacou que a Prefeitura de Aracaju foi a primeira instituição a iniciar os trabalhos de limpeza das praias e mantém desde então equipes de limpeza e monitoramento diariamente ao longo da costa local. “A Prefeitura teve, desde o primeiro momento, uma atitude proativa. As praias foram limpas graças ao trabalho da prefeitura que diariamente coloca mais de 30 homens da Emsurb e 35 fiscais da Secretaria do Meio Ambiente; colocamos drone para monitoramento, veículos e todo o material necessário. Estamos diante de um dos maiores desastres ecológicos da história e só com um trabalho conjunto e efetivo, iremos sair desta crise”, ressaltou.

O ministro Gustavo Canuto elogiou as iniciativas do governo estadual e da Prefeitura de Aracaju no enfrentamento ao desastre ambiental e confirmou a liberação de R$ 2,5 milhões para as ações. “Esta reunião foi muito produtiva. O governador e o prefeito apresentaram as dificuldades e nós colocamos que o grupo de acompanhamento do governo federal será mais célere no atendimento às demandas que chegam. São 1.800 colaboradores da Petrobras, 1.500 homens da Marinha, mais de 4 mil homens do Exército para enfrentar este problema no Nordeste. Há um esforço para monitorar de maneira mais efetiva a costa litorânea, além da necessidade de ações de prevenção nos estuários. Vamos fazer tudo isto em conjunto. Esta é uma situação inédita, não tem precedente. Todos estamos aprendendo a lidar com este problema”, disse.

O governador Belivaldo Chagas informou que os recursos da União devem chegar efetivamente a Sergipe nesta quinta-feira, 24, e já há um plano de ação para uso da verba em medidas de limpeza das praias, proteção dos estuários, entre outras ações. “Temos que trabalhar em duas linhas: na prevenção e nas questões futuras. É preciso cuidar da limpeza das praias, mas também cuidar das mulheres marisqueiras, dos pescadores, daqueles que tiram sua sobrevivência do mar. Por isso, disse ao ministro que é preciso envolver outros ministérios, como Agricultura e Meio Ambiente, para ações concretas”, declarou.

Atuação da Prefeitura

A Prefeitura de Aracaju está atuando sobre o vazamento de óleo desde o dia 4 de outubro, quando as primeiras manchas chegaram às praias da cidade. De lá para cá, foram recolhidos pelas equipes da gestão municipal 180 toneladas de óleo, num trabalho que envolveu 30 trabalhadores da limpeza pública em ações diárias, 41 agentes ambientais (seis em ações diárias), dois drones, uma caminhonete. Foram realizados cinco voos de helicóptero e 42 incursões de campos.

Foto Ana Licia Menezes

Por Valter Lima