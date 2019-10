GOVERNADOR REINAUGURA CENTRO DE EXCELÊNCIA ATHENEU SERGIPENSE

O governador Belivaldo Chagas, acompanhado da vice-governadora Eliane Aquino, entregou um grande presente para população sergipana, o mais tradicional colégio da rede pública de Sergipe, o Centro de Excelência Atheneu Sergipense. A unidade de ensino, que completa nesta quinta-feira(24), Dia da Sergipanidade, 149 anos de fundação, recebeu uma ampla e moderna reforma, no intuito de garantir melhores instalações e condições de ensino. Na oportunidade, foi instituída uma Comissão organizadora para atividades alusivas aos 150 anos que a instituição fará em 2020, além disso, ocorreu o lançamento de selo comemorativo ao sesquicentenário.

A entrega do prédio foi acompanhada pelo secretário-Geral de Governo, José Carlos Felizola; secretário da Seduc, Josué Modesto; superintendente estadual dos Correios, Israel Bispo dos Santos; deputados estaduais, Zezinho Zobral, Garibalde Mendonça e Adailton Martins; professora mais antiga da instituição, Lucila Moraes Chaves; ex-alunos; ex-professores; além de membros comunidade escolar.

“No Dia da Sergipanidade, é um momento de comemorar. São 149 anos de existência do Atheneu e hoje a gente entrega à comunidade essa escola totalmente reformada e ampliada. Investimentos de quase R$ 10 milhões para dar mais qualidade, condições de trabalho aos professores, aos trabalhadores da educação e mais tranquilidade e estímulo aos alunos. É um momento em que se consagra a existência do Atheneu, que formou tantas pessoas ilustres, como governadores, deputados, médicos, engenheiros, enfim, uma escola que serve de exemplo para Sergipe”, disse o governador Belivaldo Chagas.

O governador destacou, ainda, os investimentos realizados pelo governo, ao tempo em que informou sobre recursos, frutos de emenda parlamentar para a área da educação. “Nós estamos trabalhando nesse momento com cerca de 60 projetos de reforma e ampliação de escolas. Conseguimos recursos, via emenda parlamentar, já apresentamos 20 projetos no FNDE e até o dia 15 de novembro, estaremos entregando mais umas 40. Serão cerca de R$60 milhões de reais que serão investidos para ampliação e reforma de escolas. Quanto mais bem colocada está a escola em termos de infraestrutura, não apenas física, mas pedagógica, garantimos condições para que os trabalhadores da educação possam atuar e os alunos possam aprender e, com isso, acontece o efeito multiplicador positivo que a sociedade tanto espera”, pontuou.

Reforma

A reforma beneficia cerca 910 estudantes que contarão com 25 salas de aula modernas e climatizadas, seis salas para laboratórios com duas salas de informática, laboratórios de química, física, biologia e linguagens, refeitórios, salas do grêmio estudantil, além de áreas de lazer externas e internas, e dos espaços destinados às salas de multimídia e comitê pedagógico.

Foram investidos em uma área do terreno de 12.215,00m², contando com 6.854,00 m² de área construída, o montante de R$ 9.352.302,00 milhões, sendo que R$ 6. 600 milhões foram do Bando do Estado de Sergipe(Banese). O projeto foi pensando para atender às normas técnicas de acessibilidade. Desta maneira, conta com rampas de acesso, elevador, mapa e pisos táteis e banheiros adaptados. A reforma possibilitou a recuperação de toda a estrutura metálica da quadra poliesportiva e uma nova pavimentação externa dos pisos.

De acordo com o diretor do Centro de Excelência, Daniel Lemos, a reforma cumpre os objetivos de valorização da educação. “O Atheneu não é mais um prédio, é um monumento histórico, um patrimônio material e imaterial do estado. Uma das maiores reforma de uma escola pública do estado. Uma escola preparada para dar uma maior qualidade e dignidade aos profissionais da educação. Espera-se que com a melhoria dos ambientes, nós alcancemos resultados ainda maiores. Nossos dados e o que nós atingimos em metas, resultados do Enem, aprovação no vestibular, estão à frente das escolas públicas do Brasil. Esse prédio que brinda todo esse ideal de educação que foi feito no ano de 1870, na época do Império e, passando os 149 anos, o Atheneu ainda é um farol da educação sergipana”, colocou.

Além de possibilitar que o Atheneu Sergipense seja a escola mais moderna de Sergipe, o Governo do Estado continua perpetuando a memória afetiva do Centro de Excelência ao ampliar suas instalações com a construção de uma sala de dança, auditório para 160 lugares, construção de palco na quadra de esportes, fornecimento de climatização de Ar tipo VRF e instalação de cabeamento estruturado e sonorização, construção de casa de gás e de lixo e mais a execução de todo o sistema de combate a incêndio e equipamentos esportivos. Foram instaladas 92 câmeras em todas as dependências do prédio.

Para garantir o bem-estar e a integração dos alunos, professores e comunidade geral, os espaços coletivos foram urbanizados com paisagismo, gramagem, quiosques, caramanchão, bicicletários e estacionamentos.

No período da reforma, as 25 turmas do Atheneu foram realocadas nos prédios do colégio profissionalizante José Figueiredo Barreto e do Instituto de Educação Rui Barbosa (também conhecido como Escola Normal). Para o estudante do 3° ano e membro da Comissão do Grêmio Estudantil do Atheneu Sergipense, Rainara/Raynara Santana, o novo espaço trará mais estímulo aos estudos.

“Está presente aqui no dia da reinauguração, é muito importante e emocionante. Estamos muito felizes, porque conquistamos com a nossa luta. Os alunos que já vão vir estudar aqui, neste prédio tão simbólico para nossa comunidade sergipana, serão estimulados ainda mais, até porque como a nossa escola é em tempo integral, esse prédio reformado tem muito mais capacidade, é mais confortável e tem muitas opções a oferecer. Com certeza, dará um gás muito maior aos nossos estudos”, comemorou a estudante que reforçou o empenho para a preservação e cuidados das novas instalações.

150 anos

Em 2020, o Centro de Excelência fará 150 anos, e para marcar a data, foi criada uma portaria que institui a Comissão Organizadora das atividades comemorativas alusivas ao sesquicentenário. Além disso, foi lançado selo comemorativo ao sesquicentenário. Com a contribuição do Correios, o selo postal, de autoria do artista Leonardo Alencar, ajudará a divulgar e imortalizar a história da instituição para todos os sergipanos.

“O Centro de Excelência Atheneu é a principal escola do Estado, referência de educação pública do nosso Estado, próximo ano estará completando 150 anos, então é um imenso orgulho entregar a sua sede totalmente recuperada, totalmente modernizada para que ele continue sendo um marco na educação sergipana, que sempre foi e persiga esta trajetória de sucesso, de educação, qualidade, educação inclusiva, educação com equidade”, observou o secretário de secretário de Estado da Educação do Esporte e da Cultura, Josué Modesto, sinalizando o Atheneu, como modelo de Centro de Excelência.

Para celebrar a entrega, o ex-aluno e ex-governador Jackson Barreto doou uma obra de arte do artista plástico Leonardo Alencar. “Hoje, orgulhoso, vejo a inauguração do novo Atheneu. Manifesto o meu amor e agradecimento à escola que me fez cidadão. O Atheneu marcou a minha formação. Aprendi cidadania, me encantei com a cultura e a arte. Como governador de Sergipe decidi moderniza-lo. Em 2017, assinei ordem de serviço e iniciei a reforma que agora foi concluída”.

A solenidade contou também com o lançamento do livro “Agremiações Culturais de Jovens Intelectuais na Imprensa Estudantil”. A obra é uma publicação do Estado, através da sua editoria oficial – EDISE. De autoria do jornalista e pesquisador Gilfrancisco Santos, que consiste no estudo sobre o jornalismo estudantil em Sergipe através de registros detes estudantes.

