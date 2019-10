HOMEM É ASSASSINADO A TIROS NO BAIRRO INVASÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

24/10/19 - 07:25:28

Um homem identificada como José Ismael de Jesus, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (23), no bairro Invasão, em Itabaiana.

Policiais da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar estiveram no local e lá foram informados que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de urgência de Sergipe (Samu) comprovou a morte da vitima.

O IML foi acionado e recolheu o corpo.