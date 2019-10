Maratona UNICEF Samsung vai mobilizar 200 alunos da rede pública de Sergipe

24/10/19 - 05:40:57

Maratona é uma forma de incentivar alunos e professores da rede pública de ensino a contribuírem com a Educação por meio de novas tecnologias educacionais

Por Raquel Passos

Neste dia 24, a Universidade Tiradentes – Unit – será palco de roadshow de divulgação da Maratona Unicef Samsung para incentivar a participação de estudantes e professores da Secretaria Estadual de Educação. Ao se inscrever na Maratona, poderão sugerir projetos que venham resolver problemas do ensino público do País.

Cerca de 200 alunos e professores da rede de ensino do estado participarão do evento em Aracaju nesta quinta-feira, 24, das 8h30 às 11h, no campus Unit Farolândia, bloco D, auditório Padre Melo. A representante da Softex, Ana Beatriz Pires, mobilizará os participantes no evento sob a temática central: “Tecnologias Móveis nas escolas”.

O objetivo é promover o desenvolvimento de protótipos de aplicativos para dispositivos móveis para que sejam usados, posteriormente, em suas escolas, por professores e estudantes nas áreas de conhecimento do Ensino Médio previstas na Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

Essa iniciativa tem a parceria do Centro de Inovação voltado à Educação que será inaugurado no próximo dia 25 no campus Unit Farolândia. “Se alguma ideia de sergipano for selecionada pela Unicef entre os 20 do Brasil, o Tiradentes Innovation Center vai mentorá-los”, avisa o diretor de Inteligência Competitiva do Grupo Tiradentes, professor Domingos Machado.

Maratona

Maratona acontece desde 23 de setembro e segue até 23 de abril de 2020. A programação está dividida em três etapas: inscrição (até dia 27/10) e seleção das propostas (4/11); desenvolvimento dos protótipos de aplicativos, testagem e mentoria; e evento final de certificação e reconhecimento das equipes.

A iniciativa é do Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef –, por meio do Programa Brasil Mais TI, e Samsung, e tem a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – Softex – como parceiro técnico.

Softex

A Associação é executora das políticas públicas do governo federal para o setor de TI. Gestora do Programa para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – Programa Softex, considerado prioritário pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a entidade atua, desde 1996, em prol do desenvolvimento do setor.

Fonte e foto assessoria