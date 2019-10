MULHER TEM O CARRO TOMADO DE ASSALTO EM FRENTE À SUA RESIDÊNCIA EM ARACAJU

24/10/19 - 07:27:44

Uma mulher passou momentos difíceis quando se preparava para levar os filhos para a escola.

Uma senhora residente na rua Goiás, no bairro Agamenon Magalhães, teve o seu veículo HB20, de placa QKZ 2067, de cor prata, tomado de assalto no inicio da manhã desta quinta-feira (24) em frente a sua residência.

As informações são de que um elemento, de arma em punho, se aproximou e anunciou o assalto, obrigando que ela e os filhos saíssem do carro e em seguida, fugiu tomando rumo ignorado.

Quem tiver alguma informação sobre a localização do veículo pode entrar em contato com a polícia através do 190.