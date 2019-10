Município de Santa Rosa de Lima recebe bombonas do CPAC

24/10/19 - 16:46:41

Na manhã desta quinta-feira (24) na sede do Consórcio Público do Agreste Sergipano (CPAC), município de Ribeirópolis, foi entregue diversos tonéis para a coleta seletiva no município de Santa Rosa de Lima.

As bombonas serão instaladas em diversas localidades do município, para que a população possa realizar o descarte dos resíduos corretamente, separando-os em resíduos recicláveis (seco) e resíduos orgânicos (úmido).

Segundo o superintende do Consórcio, Evanilson Santana, a ação é mais um compromisso do CPAC, para com os municípios consorciados do Agreste Sergipano, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). ” O Consórcio mantém a responsabilidade de doar tonéis e outros materiais indispensáveis aos municípios parceiros na difusão da coleta seletiva no Agreste Sergipano”, disse.

Por Diego Mota -Innuve