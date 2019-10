“Não sabemos onde esse jornalista tirou essa noticia”, diz assessoria de Belivaldo Chagas

24/10/19 - 15:47:40

O Governo do Estado emitiu uma nota informando que não é verdade a fala do jornalista José Neumanne Pinto, ao informar que o governador Belivaldo Chagas (PSD) proibiu técnicos da Adema de colaborarem com os voluntários no recolhimento das borras de petróleo.

Em vídeo, o jornalista José Neumanne Pinto diz que o governador Belivaldo Chagas proibiu técnicos estaduais do meio ambiente de colaborarem com voluntários no reconhecimento de borras de petróleo.

Na nota, a assessoria do governador diz que “ao contrário, desde o primeiro dia que foram identificadas as manchas de óleo que o governador Belivaldo Chagas determinou o trabalho da Adema no combate a esse problema”.

A nota conclui dizendo que “não sabemos de onde o jornalista tirou essa notícia, mas repudiamos completamente essa fala. O povo de Sergipe é testemunha do trabalho da Adema e do Governo do Estado neste luta que é de todos”.