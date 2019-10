Ninho de ratos

Após aprovar a famigerada reforma da Previdência, os próximos compromissos do Congresso devem ser as reformas administrativas e tributárias. Embora tão ou mais necessária do que estas duas, a reforma política não avança no parlamento. Prometida há anos, esta importante iniciativa não sai do papel simplesmente porque não interessa à maioria dos políticos com mandatos. Qual deputado federal ou senador, eleito graças às malas pretas, caixas dois e compra de votos, vai querer moralizar as campanhas eleitorais, defender eleições justas e punir com rigor os bandidos de colarinho branco? Os parlamentares que discordam da maioria até podem se esgoelar na tribuna, porém não conseguirão aprovar uma reforma política que contrarie o enorme e fedorento ninho de ratos instalado no Congresso Nacional. Uma lástima!

Leves e soltos

Presos desde agosto passado, três assessores do deputado federal Valdevan Noventa (PSC) ganharam a liberdade. Autor do habeas corpus, o desembargador Diógenes Barreto substituiu a prisão do trio pelo uso de tornozeleira eletrônica. Os três são acusados de orientar doadores da campanha do deputado sobre como se se manifestar nos depoimentos à Justiça. Acusado de simular doações de dinheiro em favor de própria campanha, Valdevan também passou cerca de três meses preso e um bom tempo usando tornozeleira eletrônica. Homem, vôte!

Sem ordem unida

A depender dos professores da rede municipal a Prefeitura de Aracaju não adota o tal projeto de escola cívico-militar. Reunida em assembleia, a categoria considerou a proposta do capitão de pijama “um grave ataque à educação”. Anteriormente, o governo de Sergipe já havia recusado a ideia de transformar as escolas públicas em arremedos de quarteis. Danôsse!

Visita inócua

O senador Davi Alcolumbre (DEM), presidente em exercício do Brasil, estará hoje em Aracaju. Vem assistir o óleo cru poluindo o mar. Após sobrevoar as praias, o demista se reunirá com autoridades e vai embora. Como interino, Alcolumbre nada pode fazer para conter a tragédia. Aliás, vários ministros já estiveram por aqui. Ainda ontem, o do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, deu o ar da graça. Depois de ver os estragos e prometer ajuda federal, o dito cujo bateu em retirada. Aff Maria!

Sergipe no maraca

O presidente e o vice da Câmara de Aracaju, respectivamente, Nitinho Vitale (PSD) e Thiago Batalha (PMB), foram, ontem, ao Maracanã assistir o jogo Flamengo e Grêmio. A assessoria do Legislativo informou que Nitinho está de licença sem remuneração até o próximo dia 31. Então, tá! Em plena quarta-feira, os deputados estaduais Ibraim Monteiro (PSC), Talysson Barbosa (PR) e Jefferson Andrade (PSD) também foram ao Rio de Janeiro torcer pelo Mengão. Quem pode, pode!

Cara metade

Sem muito o que fazer ultimamente, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) tem sido figurinha carimbada nas solenidades da Prefeitura de Aracaju. Ainda ontem, JB prestigiou a assinatura da ordem de serviço para o revestimento e a cobertura do canal que separa o bairro São Carlos do conjunto Maria do Carmo. Jackson elogiou o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) por atender uma antiga reivindicação popular. Ah, bom!

Ladainha do momento

Já percebeu como ninguém fala mais sobre a hibernação da Fafen, em Laranjeiras, e o provável fechamento da sede da Petrobras, em Aracaju. Os políticos, em sua maioria, só enxergam as manchas de óleo no mar. Demagogicamente, alguns aparecem nas praias, vestem luvas sujas de óleo e dizem que botaram a mão na massa – ou seria no piche? – para salvar o Atlântico. Vão permanecer nessa ladainha até surgir um fato novo que justifique a mudança do surrado discurso. Crendeuspai!

Educação em debate

Os professores da rede pública participam, de hoje até sábado, do 17º Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação. Segundo a presidente do sindicato da categoria, professora Ivonete Cruz, o congresso é muito importante, “principalmente agora quando o Brasil assistir o desmonte da educação pública e a retirada de direitos dos trabalhadores”. O evento acontece no Iate Clube de Aracaju e deve reunir cerca de dois mil educadores sergipanos. Prestigie!

Matando saudade

O ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) matou a saudade do parlamento ao visitar, ontem, à Assembleia. Recebido pelo presidente do Legislativo, deputado Luciano Bispo (MDB), Vavá ganhou uma edição especial da Constituição de Sergipe. O ex-senador foi deputado estadual nas legislaturas de 1970 e 1974, tendo presidindo a Assembleia no último mandato. Marminino!

Queimado querosene

De um bebinho comunista sobre o óleo jogado no mar do Nordeste: “Os ministros de Bolsonaro estão gastando uma fortuna em querosene de aviação para sobrevoarem as praias coalhadas de óleo cru”. Maldade do pinguço!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Imparcial, em 31 de julho de 1919.