O PODER PÚBLICO TAMBÉM TEM QUE TER RESPONSABILIDADE COM ÔNUS, DIZ VEREADOR

24/10/19 - 13:33:12

Durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desta quinta-feira, 24, o vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) reconheceu a necessidade em assegurar infraestrutura no Canal do Bairro São Carlos. O parlamentar recorda que acompanhou a expansão da referida localidade e aponta que as administrações anteriores foram coniventes com o crescimento desordenado da comunidade.

“Estive naquela região e fui chamado por uma de minhas pacientes para mostrar a situação. O ambiente não possui saneamento básico e há diversas pontes improvisadas com tábuas e restos de construção para ter acesso as casas. Ela me contou que em uma travessia, o pai caiu no canal e infelizmente faleceu. Essa é uma coisa que já deveria ter sido resolvida. Na verdade, não deveriam ter permitido construir residências em um ambiente de risco e tão hostil como aquele”, avalia.

Na ocasião, Dr. Manuel Marcos salienta que o prefeito Edvaldo Nogueira acertou em providenciar as obras estruturantes que o bairro tanto necessita. Em soma, o vereador ressalta que os gestores devem primar pela responsabilidade e seguridade social.

“Se o poder público admite a construção, ele também tem que ter responsabilidade com o ônus. Porque permitiu que as pessoas habitassem no entorno de uma zona de risco e construíssem as casas margeando um riacho que deveria ter sido preservado. Portanto, o poder público deve humanizar e assegurar a infraestrutura para não ocorrer outros incidentes e dar mais dignidade aos moradores da comunidade”, observa.

Sergipanidade

Ainda em seu discurso, o parlamentar parabenizou os filhos de Sergipe pelo Dia da Sergipanidade, comemorado em 24 de outubro. “Temos a nossa peculiaridade. O sergipano tem sua identidade bem definida através da culinária, hábitos, costumes e história. Somos um povo acolhedor, viemos de um estado pequeno, porém, cheio de riquezas naturais e imateriais”, destaca.

Foto Gilton Rosas

Por Lucivânia Pereira