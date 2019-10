Passageiros contam com quatro postos de atendimento pessoal e 8 autoatendimento

24/10/19 - 14:48:53

A Aracajucard, gestora da bilhetagem eletrônica do sistema de transporte público coletivo de Aracaju e região Metropolitana, disponibiliza aos seus clientes quatro postos de atendimento pessoal para recargas dos cartões Mais Aracaju. Eles estão localizados na sede da empresa, situada no Inácio Barbosa; no Terminal Leonel Brizola (Rodoviária Nova); no Terminal Atalaia; e na Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão. Nesses locais o atendimento é feito de forma presencial por agentes da Aracajucard e não há cobrança de taxa alguma para a realização do serviço.

No entanto, visando ampliar o atendimento aos passageiros gerando uma nova opção moderna para realização de recargas, estão disponíveis também os postos de Autoatendimento (ATM’s), localizados na sede da Aracajucard, no Ceac da Rua do Turista, no Ceac do Shopping Riomar, na Universidade Tiradentes (Unit), na UFS, no Terminal Leonel Brizola, no Terminal Dia e no Shopping Prêmio. O serviço opcional, que em todo Brasil necessita da inclusão da taxa de conveniência, é prestado de modo rápido, seguro, permitindo que o usuário finalize a sua recarga em apenas 30 segundos, e está disponível das 7h às 22h, todos os dias da semana, inclusive feriados. Mesmo em locais como a sede da Aracajucard, onde há as duas opções – atendimento pessoal e autoatendimento – o cliente tem preferido fazer uso do ATM, pela agilidade que dispensa filas. Atualmente, mais de 90% dos atendimentos são feitos, por escolha do passageiro, via ATM.

Da assessoria