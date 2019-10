PMA discute planejamento para a próxima edição da Corrida Cidade de Aracaju

24/10/19 - 06:49:50

A corrida Cidade de Aracaju é uma das mais tradicionais do Brasil por unir o fato histórico da mudança do título de capital sergipana à trajetória estratégica cultural durante o percurso. Para organizar as estratégias e aplicar melhorias na 37º edição, que acontecerá em março de 2020, por meio da Secretaria Municipal de Juventude e Esporte (Sejesp), a Prefeitura de Aracaju reuniu coordenadores de clubes de corrida aracajuanos nesta quarta-feira, 23.

Discussões sobre logísticas e sugestões sobre questões como pontos de chegada e saída, toldos, período de inscrição e outros possíveis feedbacks dados pelos corredores foram pautas da reunião. Uma das novidades da próxima edição do evento é o aumento de participantes com inscrições que, anteriormente, contava com, no máximo, 4 mil inscrições e serão estendidas para 5 mil por conta da demanda.

“Uma área muito crescente é o turismo esportivo. Esse é um dos pontos principais desta corrida, que movimenta o setor turístico e econômico da região”, destacou o Diretor de Planejamento da Sejesp, Sérgio Luiz.

Lívia Fernandes, que coordena um grupo de corredores da capital, externou a expectativa da participação do grupo. “Nós já estamos bem ansiosos pela corrida, observamos sempre bastante qualidade no desempenho nas últimas edições do evento. Nos últimos anos, aumentamos bastante a participação de alunos, isso mostra a preocupação com os corredores que se preparam com antecedência”.

Durante a reunião, o Secretário da Sejesp, Antônio Hora, destacou a importância do evento. “Fortalece a cultura aracajuana pelo objetivo histórico e leva esse conhecimento para fora do estado também, com a grande quantidade de turistas que presenciam a corrida. O incentivo do esporte atrelado a comemoração do aniversário de Aracaju se fazem presentes no evento”, infere.

A corrida

Na edição deste, o evento mobilizou 4 mil pessoas com o esgotamento de inscrições em 20 dias. Com o trecho que sai de São Cristóvão e termina em Aracaju, há o trajeto cultural sobre a histórica mudança da capital sergipana. São mais de 100 mil reais em prêmios, contando com categorias de 5km, 10km e 24km. Já são 37 anos de tradicionalidade e fomento esportivo.

Fonte e foto assessoria