POLICIAIS DE CANINDÉ PRENDEM TRÊS IRMÃOS SUSPEITOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO

24/10/19 - 05:52:48

O crime aconteceu em setembro deste ano, na cidade de Poço Redondo

Policiais civis da Delegacia do município de Canindé do São Francisco prenderam três irmãos acusados de praticar o crime de tentativa de homicídio. O crime aconteceu na cidade de Poço Redondo, em setembro deste ano.

Segundo informações do delegado Fábio Santana, no dia 21 de setembro os irmãos Roniele dos Santos Cordeiro, de 33 anos, Ricardo dos Santos Cordeiro, 42, e Cledson dos Santos Cordeiro, 37, praticaram uma tentativa de homicídio. Logo que a ação criminosa aconteceu, a equipe policial iniciou as investigações e identificou os irmãos como suspeitos. Foi decretada a prisão temporária dos três.

Nesta quarta-feira, 23, os irmãos se apresentaram na Delegacia de Canindé do São Francisco, onde foram cumpridas as prisões. As investigações continuarão em andamento para concluir o inquérito policial.

Fonte e foto SSP