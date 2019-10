Prefeitura monta binário na Beira Mar a partir desta sexta-feira, 25

24/10/19 - 15:14:12

Para garantir o cumprimento dos prazos de execução do projeto de recuperação total do corredor da avenida Beira Mar, a Prefeitura de Aracaju irá montar, nesta sexta-feira, dia 25, um binário no trecho da via onde o trabalho será intensificado.

Desta forma, após o cruzamento com a Tancredo Neves, o condutor que segue sentido Norte (praias/Centro) deverá acessar o sentido contrário (Centro/praias) da via até o Parque da Sementeira, ponto em que retornará à pista de origem.

O superintendente municipal de Transporte e Trânsito, Renato Telles, ressalta que agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores e garantir a mobilidade urbana. “Sinalizações temporárias serão instaladas na área do binário para facilitar o tráfego. O binário é importante para dar mais agilidade e celeridade à obra”, explica.

Para evitar possíveis congestionamentos, o superintendente recomenda aos condutores a utilização de rotas alternativas. “Haverá sinalizações e agentes na região, mas o trânsito, em horários de pico, poderá ficar um pouco mais lento, então recomendados que a população busque rotas alternativas para evitar congestionamentos”, orienta Renato.

Rotas alternativas

Para evitar o trecho em obra, o condutor que segue do Centro sentido região das praias, pode acessar, por exemplo, as ruas Arauá, Santa Luzia e as avenidas Acrísio Cruz, Hermes Fontes, Rio de Janeiro e Pedro Calazans.

Já quem sai da região das praias sentido Centro, a orientação é utilizar as avenidas José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg), Santos Dumont (Orla da Atalaia), Mário Jorge de Menezes, Delmiro Gouveia, Melício Machado e Hildete Falcão.