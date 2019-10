PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LUCIANO BISPO OFICIALIZA O DIA DA SERGIPANIDADE

24/10/19 - 12:28:02

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), apresentou o projeto de lei nº 243/2019, com a finalidade de instituir o dia 24 de outubro como o Dia da Sergipanidade.

De acordo com Luciano Bispo, a data vem sendo comemorada ao longo dos anos de forma extraoficial. “Muitos comemoram a sergipanidade e eu procurei saber se já tinha uma lei aqui na Casa, estabelecendo esse dia; como não tinha, assinamos uma propositura para que agora a data seja comemorada de fato e de direito”, explica o presidente da Alese, solicitando aos colegas a aprovação do PL.

Na justificativa do projeto, a informação de que até o ano de 2000 quando foi modificado o artigo 269 da Constituição Estadual, o dia 24 de outubro era feriado, consagrado à comemoração popular e tradicional da Independência de Sergipe.

“De lá pra cá, mesmo não sendo mais feriado, esta data continua sendo utilizada pelo sergipano para comemorar a criação do estado de Sergipe, tendo continuidade com o sentimento popular da sergipanidade, que se reflete em todos os setores da sociedade, da culinária às artes, passando pela literatura, entre outros”, destaca o texto.

“Nada mais justo que instituir o dia 24 de outubro como Dia da Sergipanidade, como atitude tanto individual quanto coletiva, que devem florescer as manifestações artísticas, as contribuições lúdicas, fazeres e saberes, usos e práticas a serem incorporadas pela aceitação, para serem consagradas e renovadas”, complementa a justificativa do projeto de autoria do deputado Luciano Bispo.

Apoio

Na sessão desta quinta-feira, 24, os deputados Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) e Zezinho Sobral (PODE), parabenizaram o presidente da Alese, pela iniciativa do projeto instituindo o Dia da Sergipanidade.

“Quero parabenizar o presidente da Assembleia Legislativa por esse projeto, pois todos nós sergipanos precisamos comemorar essa data”, disse o deputado Dr. Samuel.

“É uma data em que a gente se reafirma sergipano e eu parabenizo o presidente Luciano Bispo pela iniciativa de formalizar essa data, transformando de fato e de direito, como o Dia da Sergipanidade”, destacou o deputado Zezinho Sobral.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza – Rede Alese