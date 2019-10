RioMar promove a 19ª campanha de adoção de pets, em parceria com a Adasfa

24/10/19 - 14:35:11

Neste sábado (26), acontece a 19ª edição da campanha Adoção de Estimação e vários ‘aumiguinhos’ e gatinhos, entre filhotes e adultos, aguardam por uma segunda chance para recomeçar um lindo caso de amor.

A ação é promovida pelo RioMar Aracaju, em parceria com a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa), ONG responsável em acolher, cuidar e recuperar cães e gato abandonados ou vítimas de maus-tratos.

A campanha de adoção de pets acontece no primeiro piso do edifício-garagem, próximo aos elevadores, das 16 às 19 horas. Caso os animais sejam adotados, o horário de funcionamento da ação poderá ser alterado.

A Adoção de Estimação é uma iniciativa do RioMar Aracaju, empreendimento que possui entre os seus pilares o compromisso e a reponsabilidade com o socioambiental. Em todas as suas edições, a ação tem proporcionado uma segunda chance a muitos animais e ajudado a cães e gatos encontrarem um novo lar!

O interessado em adotar um bichinho precisa ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar termo de responsabilidade onde se compromete a não abandonar ou maltratar o animal que está levando para casa.

Para quem não tem interesse em adotar, mas é simpatizante da causa, a Adasfa aceita doações em ração para cães e gatos (filhotes e adultos), remédios, produtos de higiene, produtos de limpeza, toalhas e lençóis. A ONG fica localizada na Avenida Canal Santa Maria, 30 – bairro Santa Maria, telefone l79l 99893-8077.

Serviço.

O quê. 19ª Adoção de Estimação

Quando. 26 de outubro

Onde. Área externa do RioMar Aracaju, primeiro piso do edifício-garagem, próximo aos elevadores

Parceiro. Adasfa

Horário. Das 16h às 19h

Classificação etária. Livre

Fonte e foto assessoria