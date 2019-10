Samu orienta: chamadas não devem ser da operadora Vivo

24/10/19 - 06:00:25

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), comunica que, devido a um problema na operadora de telefonia VIVO, as ligações para o número 192, originadas desta operadora, não estão sendo completadas.

O Samu orienta as pessoas que necessitarem do atendimento do órgão que utilizem aparelhos de outras operadoras. Assim que o problema for regularizado, a população será comunicada.