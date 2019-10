Telefonema assustador

24/10/19 - 00:35:32

Diógenes Brayner – [email protected]

Recebi ontem telefonema de um ilustrado político. Fez-me uma pergunta que me deixou zonzo: “sabia que Jackson Barreto e Valadares voltaram a conversar sobre as eleições de 2022?” O tom era de afirmação. Atordoado, respondi: “isso é uma loucura. Os dois são inimigos políticos e não têm como voltar a ser aliados”. O político insistiu: “querem evitar confrontos pessoais e xingamentos durante a campanha”. Insisti: “isso não existe. Nenhum dos dois cometerá mais erros anteriores”. Do outro lado a voz se despediu: “aguarde. Você me dará razão”.

Tudo muito estranho. Mas, mesmo com a absoluta certeza da impossibilidade, resolvi ouvir outro político que faz projeções e análises próximas à perfeição. Disse-me: “isso é conversa porque seria muito mau para eles (Jackson e Valadares). O próprio eleitor não iria entender. Além disso, não há motivo para conversas sobre 2022 entre ambos, já que devem disputar mandatos proporcionais, que sequer anunciam”. E isso é verdade. Até em termos pessoais, não há qualquer benefício eleitoral com essa ideia de composição, entre dois políticos que se distanciaram já há algum tempo e deixaram um rastro de rancor e mágoas.

Entretanto, o político que faz as melhores avaliações futuras foi claro quando disse que se o ex-presidente Lula da Silva for posto em liberdade, dificilmente candidatos majoritários do PT não sejam eleitos em todo o Nordeste. Mostrou que o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu e nem quis ampliar o seu apoio na região e, apesar da votação que obteve, se distanciou do nordestino, principalmente dos mais carentes, que continuam mantendo esperança no agora ‘mito’ Lula. “Bolsonaro, ao invés de buscar o Nordeste e trabalhar para ampliar a sua estrutura de apoio junto ao ‘povão’, em determinado momento tentou desqualificar a região, o que consolida a preferência clara por Lula.

Em Sergipe, entretanto, percebe-se um cenário novo surgindo, fora da concepção Lula Livre. Nomes como o do deputado federal Laércio Oliveira (PP), senador Alessandro Vieira (Cidadania), de posição mais à direita, o ex-deputado José Carlos Machado, com o fortalecimento do DEM, além da senadora Maria do Carmo Alves, que toma gosto (ninguém se surpreenda com ela), ainda são nomes que começam a formalizar um cenário diferente, sem representar mudanças.

Tem também o senador Rogério Carvalho (PT), a vice-governadora Eliane Aquino (PT) e o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB), que são bem avaliados para 2022. Estes, naturalmente, estarão junto a Lula, em razão da posição dos seus partidos. Isso sem contar com Márcio Macedo, que é vice-presidente nacional do PT e tem acesso direto à cúpula partidária, incluindo o ex-presidente.

Muita coisa vai acontecer, dependendo exclusivamente da liberdade de Lula, que também favorece a Jackson Barreto, um dos mais combativos integrantes do lulismo. Só uma coisa não acontecerá definitivamente: um reencontro político entre JB e ex-senador Valadares, porque ambos não se permitirão a isso.

De mãos dadas

O governador Belivaldo Chagas reconhece que, “de mãos dadas” com o Governo Federal e municípios, analisa melhor o óleo nas praias de Sergipe, para resolver o problema mais rápido.

*** Ele recebeu ontem o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que veio a Sergipe dialogar sobre medidas para a invasão de óleo nas praias do Estado.

*** Belivaldo demonstra que, para solucionar problemas de Sergipe, não tem qualquer tipo de preconceito ideológico ou partidário.

Jogo do Flamengo

O deputado federal Fábio Henrique (PDT), os estaduais Ibraim Monteiro (PSC), Talysson Barbosa (PR), Jefferson Andrade (PSD), e os vereadores Nitinho Vitale e Thiaguinho Batalha, torceram muito pelo Flamengo ontem à noite no Maracanã.

*** Foram como convidados do chefe da Casa Civil do Rio, André Moura, e se esbaldaram no camarote oficial. “Uma vez André, sempre André”!

Almoço na feira

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) conversa sobre eleições 2020 e já revelou que não descarta candidatura à Prefeitura de Aracaju.

*** Assim, vem se aproximando de eleitores ainda de forma sutil. Ontem almoçou na movimentada feira do Augusto Franco com amigos.

Sobre o tratamento

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) fez a melhor colocação sobre a desatenção que o Nordeste vem recebendo do Governo Federal, na tragédia do óleo nas praias da região.

*** Na sessão plenária de quarta-feira, Fábio Henrique perguntou: “o tratamento seria o mesmo se o acidente acontecesse em Copacabana, Ipanema, Leblon ou Guarujá”?

Greenpeace inútil

Membros do Greenpeace derramaram, ontem, óleo nas calçadas do Palácio do Planalto em ato contra manchas no Nordeste.

*** São gestos absolutamente inúteis. Se os manifestantes do Greenpeace quisessem ajudar para aliviar o acidente ambiental, viriam para as praias nordestinas e ajudariam na retirada do óleo que polui o mar.

Alessandro na News

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) gravou ontem, no estúdio da Rede Globo, em Brasília, o programa ‘Globonews Política’, com Gerson Camarote.

*** Falou sobre o crime ambiental no litoral do Nordeste. O programa só vai ao ar amanhã à noite.

Discurso de esquerda

Alessandro, declaradamente de direita, fez ontem um discursos de esquerda e sugeriu atenção maior para a curva crescente de desigualdade social no país.

*** Admitiu que essa desigualdade “é fonte de rupturas sociais, de projetos autoritários, de crises que se alastram e se agravam”.

*** E declarou: “as demandas populares estão sem respostas. Quais serão as medidas para dar prosseguimento à correção da curva de desigualdade? Tornar nosso país mais justo e melhorar a renda das pessoas?

*** Depois cobrou: “é preciso conceder à sociedade, que hoje faz esse gigante sacrifício pelo Brasil, o retorno com serviços públicos de qualidade, educação, segurança e saúde”. Só faltou gritar o “Lula Livre!”.

Milho e leite

O sertão sergipano está em festa com o resultado do plantio feito no inverno. Segundo o ex-deputado Jairo de Glória (Republicanos), este ano dará a maior safra de grãos da região.

*** O milho se destaca e o leite jorra. A situação é economicamente saudável…

Será candidato

O ex-deputado Jairo de Glória está trabalhando para disputar a Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, mas espera uma decisão de vereador de Aracaju, Dr. Marcos (DEM), para formação de chapa.

*** Os dois são nomes para disputar a Prefeitura. Entretanto, há entendimento para que um seja vice do outro sem problema.

*** Segundo Jairo, a chapa com ele e Dr. Marcos seria quase imbatível no município.

Certeza e dúvida

Há um problema sobre a candidatura do vereador Dr. Marco em disputar a Prefeitura de Glória: ele tem certeza da reeleição para a Câmara Municipal e na disputa a prefeito existe dúvidas quanto à eleição.

*** A impressão é que Dr. Marcos está preferindo ficar onde está.

Depende de janela

O deputado estadual Garibaldi Mendonça (MDB) disse que sua ida para o DEM depende da abertura de “janela” que oficialize a mudança.

*** Há até informações que será aberta “um janelão” para resolver problemas internos de insatisfeitos com partidos.

*** Garibaldi não hesitaria em ficar no MDB caso pudesse disputar a Prefeitura de Aracaju. Mesmo assim está em stand by em relação à mudança.

Não fica de fora

Garibaldi Mendonça já avisou que não vai ficar de fora do processo eleitora de 2020, no que se refere às eleições a prefeito da Capital.

*** Deixa bem claro: “para minha candidatura ou para apoiar um outro nome”, avisou.

Semana de São Judas

Hoje à noite, Garibaldi Mendonça vai à igreja dos Capuchinhos, onde se celebra a Semana de São Judas Tadeu.

*** É dele o projeto, já aprovado e sancionado, que torna a festa de São Judas Tadeu em Aracaju em patrimônio cultural e material de Sergipe, incluído no calendário de eventos do Estado.

Um bom bate papo

Dia bem Brasil – Ontem foi um dia bem Brasil. Praticamente o País se desligou na expectativa do jogo Flamengo e Grêmio.

Ibama e bóias – Para melhorar o serviço de limpeza do óleo do litoral de Sergipe, a Adema retirou ontem as bóias colocadas, que serão substituídas hoje por outras do Ibama.

Trabalho em conjunto – Bóias estão sendo trocadas porque as do Ibama são melhores e tem maior capacidade de contenção do óleo. O trabalho vem sendo feito em conjunto.

Viagem ao Rio – Muita gente de Sergipe viajou ontem para o Rio com objetivo de assistir ao jogo do Flamengo, entre eles os advogados Márcio Conrado e João Fontes.

Danos futuros – O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira defende ação conjunta contra vazamento de óleo e externa preocupação com danos futuros.

Visita do presidente – Alcolumbre é o presidente da República até amanhã. Hoje ele vai a Maceió e de lá a Aracaju, para ver de perto a invasão de óleo nas duas Capitais.

Cuida do escritório – O ex-senador Antônio Carlos Valadares passa três dias por semana em Simão Dias, onde cuida do seu escritório de advocacia.

Espera janela – Deputados que pretendem trocar de legenda vão esperar uma janela. A maioria deles não quer seguir os caminhos de Gilmar Carvalho.

Vai demorar – Gilmar Carvalho pediu desfiliação do PSC através de ação na Justiça Eleitoral e aguarda o resultado final. Naturalmente isso vai demorar muito.