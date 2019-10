Transporte escolar no município de Canhoba está deteriorado, dizem mães de alunos

“Todos sabemos a importância Transporte Escolar no que toca à educação, porém a administração municipal vem causando graves problemas nessa questão”.

Com essa afirmação a população de Canhoba resolveu denunciar o caos em que se encontra o transporte escolar no município. As informações passadas por um morador são de que desde o dia 30 de agosto de 2019 que alunos e mães vem sofrendo com a falta de transporte escolar, seja pelo fato de estarem totalmente deteriorados e sem qualquer condição de rodar, inclusive, por falta de combustível.

Pneus do ônibus escolar estão totalmente deformados, colocando a segurança das crianças em risco.

Segundo relatos de diversas mães de alunos, o problema ocorre durante todo esse tempo nos seguintes povoados: Cinzeiro, Barra salgada, Borda da mata, Poção, Mamoeiro e Serra.