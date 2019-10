TRÊS HOMENS SÃO PRESOS SUSPEITOS DE TRÁFICO DE DROGAS EM CANINDÉ

24/10/19 - 16:57:06

Equipes do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) realizaram nesta quinta-feira (24) dois flagrantes por tráfico de drogas no município de Canindé de São Francisco, Alto Sertão Sergipano. As ações resultaram na prisão de três suspeitos e na apreensão de mais de 200 gramas de maconha, além de uma motocicleta com chassi adulterado.

A primeira ocorrência foi registrada no início da, no Povoado Curituba. Os policiais realizavam patrulhamento pela localidade e prenderam Alandy Correia Lima, 24 anos, com 92 trouxas de maconha.

O segundo flagrante de comércio ilegal de entorpecentes ocorreu no Povoado Capim Grosso, no fim da tarde. Os militares foram alertados por moradores locais que dois irmãos vendiam drogas nas proximidades.

Os suspeitos foram identificados como José Carlos Pereira da Silva Júnior, 25 anos, e Marciel Ribeiro, 23. Na residência foram encontradas 15 trouxas grandes de maconha, além de uma motocicleta com sinais de adulteração no chassi.

Os flagrantes foram registrados na Delegacia de Canindé De São Francisco.

Com Informações: PMSE.