Vai pegar a estrada? Veja dicas para viajar de carro com as crianças

Com a aproximação do final do ano, começa o planejamento para as férias e o merecido descanso em família. É hora de pegar a estrada e desbravar destinos de puro lazer não só para os adultos, mas também para os pequenos e pequenas de todas as idades.

Para garantir o conforto, a diversão e, principalmente, a segurança do começo ao fim da viagem, vale atentar-se a algumas dicas muito importantes. Confira!

Antes de pegar a estrada

Planejou a viagem e já sabe quando a família irá embarcar nessa deliciosa aventura? Verifique a documentação e a situação do seguro do carro. Se o seu veículo não possui seguro, é indispensável buscar o serviço de uma seguradora, que fará a avaliação com base na tabela FIPE, que também é utilizada para determinar indenizações em caso de incidentes.

A garantia de uma viagem com segurança começa antes mesmo de entrar nas rodovias. A revisão do carro precisa ser feita com uma antecedência adequada – nem muito tempo antes, nem tão em cima da hora. Dessa forma, possíveis problemas podem ser corrigidos a tempo, sem que os reparos sejam realizados com pressa.

Verifique o mais próximo possível da viagem – lembrando de reservar tempo hábil para o caso de reparos ou trocas – as condições em que se encontram componentes como pneus, estepe, luzes, limpador do para-brisa, nível do óleo, freio e também o sistema elétrico. Mesmo com a revisão em dia, precaução nunca é demais.

Tenha no carro, com fácil acesso, um kit para emergências com lanterna, chave de fenda, fusíveis, fita isolante, alicate, e outros acessórios que podem ser essenciais para pequenos reparos.

Pegando a estrada

Lugar de criança é no banco de trás. O uso da cadeirinha é indispensável para a segurança dos pequenos em caso de incidentes ou acidentes. Até os 7 anos e meio de idade é recomendado o uso dos chamados sistemas de retenção, que são as cadeirinhas e os assentos elevados. A partir daí, a criança pode ir sentada normalmente no banco de trás com o uso do cinto de segurança. Cada faixa de desenvolvimento da criança requer um tipo de equipamento, portanto esteja atento.

Cumpra uma programação de paradas durante a viagem. Isso ajuda a relaxar a criança, que em percursos mais longos pode ficar entediada. As paradas são indispensáveis para que os pequenos e também os adultos se alimentem, utilizem os sanitários, alonguem o corpo e descansem antes de voltar à rodovia.

Assim como o kit de reparos emergenciais, um kit de primeiros socorros também deve ser levado e ter acesso fácil – deixá-lo embaixo do banco é uma boa opção. Converse com o pediatra antes e verifique quais medicamentos são indicados para o caso de dores de cabeça, febres, tosse, náuseas, alergias, picadas de inseto, cortes e outros incidentes comuns. Leve também no kit um protetor solar infantil, soro fisiológico, esparadrapo, termômetro, curativos adesivos e demais itens que possam auxiliar rapidamente na estrada.

Prepare-se para eventuais viradas de tempo durante o percurso. Se ao sair de casa o clima estava quente e as crianças estão com trajes fresquinhos, separe uma troca de roupas com meias, tênis, calça e blusa de frio. Bebês tendem a se sujar mais durante o caminho, e para eles vale também uma troca extra de roupa, tanto de frio quanto de calor.

Faça uma pequena mala à parte da bagagem principal, com o intuito de carregar todos estes itens na parte da frente do carro. Fraldas, lenços umedecidos, paninhos, sacos plásticos para depositar peças que se sujem no trajeto e para colocar fraldas e outros resíduos, e uma troca extra de roupa também para os pais também devem fazer parte.

Brinquedos, jogos, livros… Leve os itens de entretenimento que seus filhos mais gostam para que possam se divertir no trajeto. Se os animais de estimação acompanharem a viagem, eles precisam ser acomodados em caixas ou bolsas de transporte adequadas. Não é recomendado levá-los no colo, principalmente no colo da criança, pois os bichos podem se assustar com algum movimento mais brusco. A caixa ou bolsa deve ser colocada ou no banco de trás fixada com cinto de segurança, ou no chão do veículo.

Seguindo essas dicas fica mais fácil curtir a dica final: basta aproveitar da melhor forma a viagem de final de ano com toda a família!