ASPRA/SE denuncia falta de condições de trabalho no 2º SGI do Corpo de Bombeiros

25/10/19 - 06:32:53

A ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe) e o blog Espaço Militar puderam constatar, mais uma vez, a falta de condições de trabalho para os bombeiros militares do 2º SGI do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), sediado na cidade de Propriá, onde dois ares-condicionados que ficam nos alojamentos, estão sem funcionar há cerca de três meses, tendo sido feitas partes (comunicado por escrito) e o problema sido registrado no livro de ocorrência, porém o problema não foi equacionado até a presente data. Importante salientar que a região de Propriá possui uma temperatura quente, principalmente agora se avizinhando o verão, tendo os bombeiros militares que suportar um calor considerável nos alojamentos, pela falta dos ares-condicionados quebrados, sobretudo em seus momentos de repouso.

Outro fato que chama a atenção, é que a máquina de lavar as capas de aproximação, que são utilizadas durante o combate a incêndio, está quebrada há mais de seis meses. Como os bombeiros militares não possuem capas de aproximação individual, os mesmos têm que utilizar o material sem a devida higienização, podendo tal fato acarretar em uma infecção na pele.

Esperamos que estes problemas, que já perduram por um certo tempo, possam ser resolvidos e que se possa dar condições dignas de trabalho aos bravos soldados do fogo do 2º SGI/BM de Propriá.

Matéria e fotos do blog Espaço Militar